El gobierno de México tuvo que ceder luego de darse cuenta que nunca pudo hacer cumplir la prohibición en el uso de redes de enmalle en el Alto Golfo de California, por lo que tras obtener el aval de la comunidad internacional, este jueves 5 de febrero, propondrá al sector pesquero, cambios en los polígonos de protección en el hábitat de la vaquita marina.

Las modificaciones al Acuerdo Regulatorio de septiembre de 2020, incluyen la creación de una zona libre, donde se permitirá la pesca con redes tradicionales de enmalle o agalleras en un total de 10 mil 032 kilómetros cuadrados.

Esta extensión, que equivale a 6.6 veces la superficie que ocupa la Ciudad de México, es resultado de la eliminación de toda el área de prohibición publicada hace seis años en Diario Oficial de la Federación (DOF), que abarcaba 11 mil 594 kilómetros cuadrados, al norte, desde la Ciénaga de Santa Clara, Sonora y al sur, hasta la Isla El Muerto, pasando San Felipe, Baja California.

Abren pesca con redes de enmalle en hábitat de vaquita marina Ernesto Méndez

Además, contempla reducir a 84.9 por ciento la histórica Área de Refugio de la Vaquita Marina, de mil 841 kilómetros cuadrados, al ceder 277.91 kilómetros cuadrados del polígono en la parte suroeste, para permitir el uso de las redes que hasta ahora eran ilegales.

Los cambios que presentará el GIS (Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California), en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en Mexicali, incluyen también la creación de un Canal de Tránsito que cruza por en medio la llamada Zona de Tolerancia Cero (ZTA), que permitirá a las embarcaciones ahorrar tiempo y dinero para continuar con su trayecto.

Asimismo, se agrega a la ZTA un Área de Aprovechamiento Especial, donde sólo se permitirá el tránsito y la pesca mediante buceo libre o semiautónomo con manguera y compresor (hooka).

El documento de 21 páginas en poder de Excélsior, considera también el marcaje de las artes de pesca, eliminar las restricciones para realizar actividades de pesca nocturna sobre todo de pez sierra y permitir otra vez la pesca de curvina golfina, con redes mediante el método activo de encierro.

De igual forma, propone mantener sólo dos de los cinco sitios de embarque y desembarque en el Puerto de San Felipe, el del muelle y El Zanjón, así como dejar uno de los trees sitios del Golfo de Santa Clara, el de Los Pinitos, y abrir uno nuevo llamado Golfo de Santa Clara, con el fin de mejorar la inspección y vigilancia por parte de las autoridades.

Motivos del cambio

El GIS justificó las modificaciones en los polígonos de protección de la vaquita marina por la necesidad de contar con un instrumento de regulación pesquera para la región que sea eficaz, eficiente y apegado a las condiciones reales, tanto operativas como biológicas y sociales.

En este sentido, reconoció a los pescadores como actores clave para el éxito de las medidas de conservación, “cuyos medios de vida deben ser compatibles con la sostenibilidad del ecosistema en el que se desarrollan”.

Se realizó un análisis respecto al Acuerdo Regulatorio 2020, atendiendo a la necesidad de generar un instrumento más eficiente y eficaz, y compaginar las regulaciones de la pesca con las oportunidades pesqueras, bajo esquemas de sustentabilidad, manteniendo la protección que requiere la vaquita marina”, indicó.

Destacó que la decisión se tomó con base en el Sistema de Información Geográfica y los registros históricos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), así como las detecciones acústicas y los avistamientos de vaquita marina de los últimos 10 años en los cruceros de observación.

El GIS subrayó que todos los datos confirman una presencia importante de la especie en la Zona de Tolerancia Cero y en su área aledaña, hacia el noroeste, con lo que se puede abrir a la pesca con redes de enmalle la zona libre propuesta en el resto del Alto Golfo de California.

RLO