El proceso de elección de consejeros electorales depende de la reforma electoral: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que el proceso de elección de los consejeros electorales depende en gran medida de la reforma electoral “que estamos esperando”.

Recordó que existen tres hipótesis: la primera, que se mantengan once consejeros; la segunda, que se reduzcan a nueve, y una más en la que, incluso, sean siete.

Agregó que “si se reduce a nueve, ya nada más se elige a uno, porque terminan tres; si se tiene siete, se tiene que eliminar a uno, y si quedan once sí se tienen que elegir a los tres y abrir convocatoria para ello”.

En la conferencia de prensa denominada Legislativa del Pueblo, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena expresó que aún no se sabe cuál será la Cámara de origen que seleccione la presidenta Claudia Sheinbaum para la presentación de la iniciativa de reforma electoral.

Aseveró que los plazos siguen igual y que “el cálculo y la estimación mía es que febrero es el plazo fatal para la presentación de la iniciativa, para que nos alcance a ejercer nuestra responsabilidad y abrir el debate lo más amplio posible”.

Reiteró que en este momento no hay nada respecto a la reforma electoral; es decir, “estamos debatiendo la nada jurídica”, y recordó que la presidenta de la República anunció que será en febrero cuando la presente. “Yo mismo no sé cómo vendrá la redacción de la iniciativa; tengo idea y algunos conceptos que creo pueden venir, pero no tengo la seguridad”.

Agregó que la certeza, antes de presentarse la iniciativa formal, la tienen los tres partidos que integran la coalición Morena, PT y Verde, así como la secretaria de Gobernación y la Comisión Presidencial nombrada para ese fin. “Nadie más sabe el contenido de lo que se está redactando; todo lo demás son especulaciones vagas, totalmente inciertas. No hay quien pueda asegurar lo que se está redactando; simplemente son reacciones en el vacío”.

Aclaró que no conoce ninguna redacción o propuesta que tienda a marginar a personas con discapacidad, de origen afromexicano, pueblos originarios o migrantes. “Yo no creo que ocurra esa marginación”, y consideró que se está “nada más especulando, hablando de temas que no sabemos si vengan en la reforma”. Se pronunció por esperar a que se presente la iniciativa para discutir temas concretos.

Monreal Ávila mencionó que “sí tengo una conversación, un diálogo fluido con la secretaria de Gobernación, que es la responsable constitucionalmente de mantener la relación con todos los partidos políticos, y conmigo no es la excepción”.

Comentó que está enterado de reuniones entre el PT, el Verde y Morena con la secretaria de Gobernación y con Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. “Sé que han sido varias las sesiones a las que han sido convocados y que están tratando de llegar a acuerdos con acercamientos tangibles; sin embargo, no sé el avance que lleven”.

Dijo tener la seguridad de que los partidos políticos están presentando sus mejores propuestas y recordó que ha participado en múltiples ejercicios legislativos para redactar iniciativas de esta magnitud, los cuales “se tardan horas, días o semanas”. Consideró que se realiza un esfuerzo importante y deseó que concluya pronto para que se traduzca en una iniciativa analizada por todos los grupos parlamentarios.

Respecto a la nueva organización denominada Frente Amplio Democrático, Monreal señaló que nació “una organización más”. Afirmó que a los demócratas no les preocupa este tipo de surgimientos de grupos opositores o de derecha. “La derecha tiene derecho a organizarse, no tengo ningún problema; le damos la bienvenida, la saludamos y ojalá sea para bien del perfeccionamiento de la vida democrática del país”. Visita de parlamentarios estadunidenses

Sobre la reunión con parlamentarios estadunidenses prevista para este viernes, el presidente de la Jucopo explicó que se trata de un encuentro informal, a cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores, a través de su secretario técnico.

“No estaba enterada ni la Mesa Directiva ni la Junta de Coordinación Política, porque lo citaron como un encuentro informal de nueve legisladores. Ahora estoy viéndolo, precisamente por responsabilidad”, aclaró.

Indicó que los temas serían comercio, seguridad y migración, principalmente los asuntos de la frontera entre México y Estados Unidos. “Se supone que es un encuentro informal con miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores”.

Negó que se trate de una medida de presión, ya que “simplemente se lleva a cabo como muchas reuniones con parlamentarios del mundo. Casi cada semana vienen legisladores extranjeros; se reúnen con las comisiones, conversamos, platicamos, pero la política internacional la conduce la presidenta Claudia Sheinbaum y el Senado de la República revisa la política exterior”. México-Cuba

Ante la renuncia del diputado Rubén Moreira Valdez a la presidencia del Grupo de Amistad México-Cuba, Ricardo Monreal recordó que Moreira es un legislador con experiencia y que su grupo parlamentario había solicitado encabezar ese grupo, históricamente presidido por el PRI, cuyos integrantes han mostrado simpatía por Cuba.

Por ello, señaló: “Voy a hablar con Rubén Moreira para que no renuncie a esa presidencia y para que trabajemos con él, en aras de buscar soluciones a lo que está pasando en Cuba”.

Hizo notar que “no conviene el agandalle de nadie, ni quitar o poner por simple capricho; son acuerdos. Aun cuando él ya renunció, yo le diría que reconsiderara, pero no estamos en la tesitura de quedarnos con la presidencia del Grupo de Amistad México-Cuba. No es correcto”.

Comentó que en las próximas semanas se revisará la posibilidad de realizar la reunión interparlamentaria México-Cuba, que normalmente se lleva a cabo cada año. Procesos de elección de auditor de la ASF y consejeros del INE

Al ser cuestionado sobre un posible favoritismo en el relevo de la Auditoría Superior de la Federación a favor de David Colmenares, Monreal aseguró que “es falso, son especulaciones”.

Indicó que “hoy leí una columna en la que se dice que voy a proponer a Del Río Virgen; lo que quiere ya es salir de la persecución que tiene. Del Río es un buen funcionario, maestro universitario, y yo le aconsejaría que ni se inscriba, pero no creo que esté metido en eso”.

Afirmó que no tiene “ningún dado cargado” y rechazó los juegos de azar. “Siempre están mal y siempre uno pierde; por eso, de todos los que van a Las Vegas, no creo que uno solo gane”.

Consideró que David Colmenares ha sido un buen auditor. “Ese es mi punto de vista; quizá muchos no lo compartan, pero es una persona con experiencia y capacidad. Sin embargo, no estoy promoviendo su ratificación”.

Comentó que la convocatoria para este cargo se lanzará el 17 o 18 de febrero. “No sabemos quién se inscriba ni quién vaya a participar; todo el proceso lo llevará la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación”.

“Vamos a esperar. No tengo favoritos ni preferidos, ni dados cargados. Soy enemigo de los juegos de azar; no me gustan. Más bien me gusta la verdad, siempre”, puntualizó.

