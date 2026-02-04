Llega al casino a divertirse, se desploma y muere al instante

Un hombre de aproximadamente 58 años de edad murió mientras jugaba en un casino ubicado en una plaza comercial ubicada en la avenida Lincoln, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León.

El deceso del cliente –cuyos datos personales no han sido dados a conocer de manera oficial- fue reportado a las autoridades durante el mediodía de este miércoles 4 de enero.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre estaba divirtiéndose en las maquinitas del establecimiento cuando se desvaneció y falleció al instante.

Al sitio acudieron paramédicos y personal de Servicios Periciales, estos últimos, encargados de realizar las investigaciones correspondientes.

Por todo lo anterior, las actividades cotidianas del casino han tenido que parar indefinidamente.

Las causas de muerte de la persona serán determinadas una vez que se realice la autopsia de ley al cuerpo.

Hombre muere aplastado al reparar su camioneta

Apenas ayer, un hombre falleció luego de que una camioneta le cayera encima mientras realizaba reparaciones mecánicas debajo del vehículo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la mañana de este martes 3 de febrero, alrededor de las 09:37 horas, sobre la calle Pizarra número 6431, en la colonia Colinas de San Bernabé.

De acuerdo con los primeros informes, el masculino se encontraba trabajando en la parte baja de la camioneta cuando, por causas que aún no han sido precisadas, la unidad se desplazó y terminó aplastándolo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras brindarle atención prehospitalaria confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Camión atropella a abuelito

Mientras que el lunes pasado, un abuelito resultó lesionado la noche de este lunes luego de ser atropellado por una unidad de la Ruta 20 del transporte urbano en el centro de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el incidente se registró alrededor de las 19:00 horas en el cruce de la avenida Benito Juárez y Aramberri, en pleno primer cuadro de la ciudad.

Al sitio acudieron unidades de emergencia tras el reporte de un accidente vial en el que se encontraba involucrada una ruta urbana que permanecía obstruyendo la circulación.

A la llegada de los rescatistas, se localizó a un hombre identificado como Concepción, de 62 años de edad, quien presentaba diversas molestias tras haber sido impactado por el camión de transporte público.

Según el reporte, la unidad urbana realizaba una maniobra de vuelta cuando el conductor no se percató del peatón debido a un punto ciego, lo que provocó que lo empujara y ocasionara su caída sobre la carpeta asfáltica.

Personal de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja, brindó atención prehospitalaria al adulto mayor en el lugar de los hechos.

Tras la valoración inicial, los cuerpos de auxilio descartaron lesiones de gravedad o que pusieran en riesgo su vida, aunque se determinó que el afectado debía permanecer en el sitio a la espera del pase médico por parte de la aseguradora para recibir atención posterior en una unidad médica particular.

Durante las labores de auxilio, la unidad de transporte urbano involucrada permaneció detenida sobre el carril en dirección norte de la avenida Benito Juárez.

Ante esta situación, elementos de Movilidad de Monterrey arribaron al cruce para asegurar el perímetro, controlar el flujo vehicular y prevenir un segundo incidente mientras se realizaban las maniobras de atención y se eliminaban posibles riesgos.

Asimismo, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey para apoyar en las labores de auxilio y reforzar la seguridad en el área, mientras que las autoridades correspondientes realizaron el levantamiento de información para el deslinde de responsabilidades.

jcp