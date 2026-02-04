“No al agandalle”, recalca Monreal sobre presidencia del Grupo de Amistad con Cuba

Aunque representantes del oficialismo aspiran a quedarse con la presidencia del Grupo de Amistad México-Cuba, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal (Morena) aclaró que esa responsabilidad le corresponde a la bancada del PRI y adelantó que se opondrá al “agandalle”.

Después de que el coordinador de la diputación priista, Rubén Moreira, presentara este martes su declinación a la presidencia de ese grupo, el líder de la mayoría en San Lázaro confió en resolver las desavenencias generadas por legisladores de Morena y del PT.

El jefe de la diputación morenista advirtipo que “no conviene el agandalle de nadie, no conviene, ni quitar o poner por simple capricho. Son acuerdos, aun cuando él ya renunció yo le diría que reconsiderara, pero no estamos en esa tesitura de quedarnos con la presidencia de Cuba, no es correcto”,.

El jaloneo inició el pasado fin de semana cuando el senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) le reclamó en un post de X al diputado Moreira el no haber instalado aun el grupo de amistad con la isla.

Posteriormente, integrantes de ese grupo organizaron un encuentro con el nuevo embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez. Participaron en esa idea la morenista Dolores Padierna y la petista Magdalena Núñez, entre otros.

Este hecho generó la declinación del diputado Moreira a presidir esa instancia de diplomacia parlamentaria cuestionando “el fanatismo y la inexperiencia” de algunos legisladores del oficialismo, así como su pretensión de dividir a los mexicanos en torno a la tradicional solidaridad con los cubanos, misma que el ex gobernador de Coahuila recordó haber tenido a lo largo de su vida política.

Con esos antecedentes, el coordinador Monreal fue cuestionado este miércoles respecto a si será un representante de la bancada mayoritaria quien se quedará al frente del Grupo de Amistad México Cuba.

El líder parlamentario respondió negativamente señalando que lograr el consenso para la distribución de presidencias de esas instancias fue muy difícil.

El presidente de la Jucopo reseñó que “Rubén Moreira es un legislador con experiencia, y él y su grupo parlamentario habían solicitado asumir la presidencia de ese grupo de amistad que históricamente lo había tenido el PRI, porque muchos de sus miembros siempre mostraron simpatía por Cuba”.

Ante los representantes de los medios aseguró que va a "hablar con Rubén Moreira para que no renuncie a esa presidencia y para que nosotros trabajemos con la presidencia de él en aras de buscar soluciones a lo que está pasando en Cuba”.

Ante las preguntas de cómo calificaba las presiones morenistas y petistas hacia el coordinador de los diputados del PRI, el líder de los morenistas en San Lázaro se limitó a comentar: “No, yo no quisiera adentrarme, pero vamos a recomponer ese Grupo de Amistad”.

jcp