Operación Enjambre: detienen por tercera vez a Santos “N”, tres veces edil de Otzoloapan
El padre de la actual alcaldesa, cuenta con un historial delictivo que incluye capturas en 2019 y 2020 por los delitos de extorsión y presuntos nexos con La Familia Michoacana
El expresidente municipal de Otzoloapan, Santos “N”, fue detenido por fuerzas federales dentro de la Operación Enjambre. El político ya había sido asegurado en otras dos ocasiones anteriormente.
De acuerdo a fuentes de seguridad, Santos “N” fue detenido por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que deberá ser recluido en un penal y presentado ante un juez federal. El político fue alcalde de Otzoloapan tres veces por las siglas del PRI y es el padre de la actual alcaldesa de dicha demarcación, Esmeralda Cabrera.
En 2019 a Santos “N” y su hija Natali les fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de extorsión, y la captura derivó de un operativo en Valle de Bravo, Santo Tomás de los Plátanos y Otzoloapan.
En junio de 2020, Santos fue detenido por la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SS) y la Fiscalía mexiquense (FGJEM) junto a otro sujeto al estar ligado supuestamente al grupo delictivo La Familia Michoacana.