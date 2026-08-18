Llega gusano barrenador a frontera de Chihuahua con Texas

El gobierno federal activó una alerta sanitaria en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas, ante el registro de la presencia del gusano barrenador en ganado bovino.

El reporte emitido el lunes por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) agregó al municipio de Juárez a la lista de localidades con presencia del gusano barrenador. Con ello, suman 24 entidades con registros de la plaga, que acumula 107 casos, de los cuales 82 corresponden a infestaciones activas.

Durante el fin de semana, un nuevo estudio confirmó que el gusano barrenador recorrió prácticamente todo el estado de Chihuahua, desde la frontera sur hasta la zona limítrofe con Estados Unidos.

La presencia de esta plaga podría comprometer las exportaciones de ganado en pie, en caso de que Estados Unidos determine nuevamente el cierre de su frontera al ganado mexicano debido al riesgo sanitario asociado con el gusano barrenador.