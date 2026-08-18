Cateo en Colima termina en con dos muertos, restos humanos y aseguramiento de arsenal

Elementos de la Fiscalía General de Colima y fuerzas de seguridad federal, se dirigían a realizar un cateo en la colonia Los Angeles al oriente de la capital del estado de Colima, cuando fueron recibidos a balazos por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El hecho derivó en un enfrentamiento a balazos que dejó dos presuntos agresores muertos, además del aseguramiento de más de 2 mil 500 cartuchos, cinco armas cortas y dos granadas de fragmentación, informó el Gobierno de Colima a través de un comunicado.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado fueron agredidos durante el despliegue, por lo que repelieron el ataque. Los dos atacantes murieron durante el intercambio de disparos y ningún elemento de las corporaciones participantes resultó lesionado.

Durante el operativo también fueron localizados restos humanos, cuya identidad y circunstancias de muerte serán determinadas mediante los estudios periciales correspondientes.

Durante el operativo también fueron localizados restos humanos, cuya identidad y circunstancias de muerte serán determinadas Especial

Entre los indicios asegurados se encuentran aproximadamente 25 cargadores para fusil AK-47, 60 cargadores para armas calibre 5.56, así como cinco armas cortas calibre 9 milímetros, dos de ellas localizadas junto a los dos hombres abatidos.

Las autoridades también decomisaron chalecos portaplacas, equipo táctico, aparatos de comunicación y 20 distintivos con siglas y leyendas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de paquetes con hierba verde con características similares a la marihuana.

Como parte de las acciones fueron aseguradas seis placas de circulación vehicular correspondientes a diferentes estados del país, una de ellas estaría relacionada con el homicidio de Efraín Medina, ex Director de Inteligencia de Colima en la pasada administración, asesinado el 15 de diciembre de 2025.

Según la información del gobierno estatal todos los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones y el análisis pericial, debido a que el material asegurado podría permitir abrir nuevas líneas de investigación sobre hechos de alto impacto ocurridos en Colima.