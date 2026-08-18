Cuatro opciones del Infonavit que pueden acercarte a una vivienda

Comprar una vivienda suele comenzar con una pregunta: ¿cuánto me pueden prestar? Sin embargo, antes de buscar casas, comparar precios o comprometerse con una mensualidad, conviene conocer las alternativas disponibles y revisar cuál corresponde realmente a la situación laboral, financiera y familiar de cada persona.

El monto que aparece en la precalificación no depende de un solo factor. El Infonavit considera la capacidad de pago, el salario, la edad, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda y la continuidad de las aportaciones, entre otros elementos. Desde 2025, una calificación negativa en el Buró de Crédito ya no reduce automáticamente el monto máximo que puede otorgar el Instituto.

Autorizar la consulta permite acceder hasta al 100% del financiamiento que corresponda de acuerdo con la precalificación. Esto no significa que todas las personas recibirán la misma cantidad ni que dejen de evaluarse casos excepcionales; significa que un historial adverso ya no opera, por sí solo, como un recorte automático.

Desde 2025, una calificación negativa en el Buró de Crédito ya no reduce automáticamente el monto que puede otorgar el Infonavit. Alexandro Medrano

Una vez conocido el monto disponible, la siguiente decisión es determinar si la compra se realizará de manera individual o compartida. Unamos Créditos permite sumar el financiamiento de dos personas sin que necesariamente estén casadas. Puede tratarse de una pareja, un familiar, un amigo o un corresidente.

Esta posibilidad amplía el presupuesto, pero también crea una copropiedad. Antes de firmar, ambos participantes deben tener claro qué porcentaje de la vivienda corresponderá a cada uno, cómo se distribuirán los pagos y qué ocurriría si alguno quisiera vender su parte o dejara de cubrir sus obligaciones. Todo debe quedar asentado correctamente en la escritura.

Unamos Créditos permite sumar el financiamiento de dos personas sin que necesariamente sean familiares o estén casadas. Alexandro Medrano

El crédito tampoco tiene que ser una oportunidad utilizada una sola vez. Después de liquidar el financiamiento anterior, una persona puede solicitar créditos subsecuentes para atender necesidades distintas en otras etapas de su vida.

Esto permite pensar la vivienda como un proceso: comprar una primera casa, adquirir después otra propiedad o un terreno, construir, mejorar el inmueble o pagar una hipoteca bancaria. La autorización dependerá de las condiciones vigentes y del comportamiento del crédito anterior, por lo que conviene comprobar que aparezca formalmente como liquidado antes de iniciar una nueva solicitud.

Después de liquidar un financiamiento, es posible solicitar otros créditos Infonavit para vivienda, terreno, construcción o mejora. Alexandro Medrano

Para algunas personas, comprar una vivienda terminada no es la alternativa más viable. Crediterreno permite adquirir suelo de uso habitacional y desarrollar la construcción posteriormente, conforme a las necesidades y posibilidades económicas del propietario.

El precio no debe ser el único criterio para elegir un predio. Antes de entregar dinero es indispensable comprobar la propiedad, el uso de suelo, la disponibilidad de servicios, el acceso, la situación jurídica y las normas municipales de construcción. También debe verificarse que el terreno no esté localizado en una zona de riesgo.

Crediterreno permite adquirir suelo habitacional y desarrollar la vivienda posteriormente, sujeto a requisitos legales y urbanos. Alexandro Medrano

La ruta más conveniente no siempre es la que ofrece el monto más alto, sino la que puede sostenerse sin comprometer otros gastos esenciales. El primer paso es consultar Mi Cuenta Infonavit, revisar la precalificación y comparar escenarios antes de elegir una vivienda, una copropiedad o un terreno.

Los trámites del Instituto son gratuitos. Si una persona ofrece “acelerar” la autorización, modificar puntos o garantizar un crédito a cambio de dinero, lo recomendable es detener el proceso y verificar directamente la información en los canales oficiales del Infonavit.