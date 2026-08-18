Gabinete de Seguridad recupera más de 51 mil litros de hidrocarburo en Veracruz

Durante un operativo conjunto para el cateo en un inmueble ubicado en Tihuatlán, Veracruz, elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México recuperaron 51 mil 910 litros de hidrocarburo y aseguraron dos armas largas, un arma corta, 95 cartuchos y tres vehículos.

El organismo indicó, en su reporte diario de resultados, que durante las acciones realizadas el lunes 17 del presente mes se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Veracruz.

También en Veracruz, pero en el municipio de Tuxpan, al realizar una inspección de rutina, a un vehículo en circulación, se detuvo a dos personas que se encontraban en posesión de tres armas largas, un arma corta, cinco cargadores y 197 cartuchos.

En Satevó, Chihuahua, durante un operativo en la carretera Federal México 24, fueron detenidas dos personas, a quienes se les aseguraron 20 kilos de metanfetamina y el vehículo en el que circulaban.

En otra acción realizada por el personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en apoyo a la Policía Estatal, se aseguraron 15 artefactos explosivos improvisados.

En Ahome, Sinaloa, sobre la carretera Internacional México 15, se detuvo a dos personas en posesión de ocho armas cortas, nueve armas largas, ocho cargadores, una bolsa con dosis de droga y un vehículo.

En la misma entidad, pero en el municipio de Escuinapa, en el poblado La Campana, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron un vehículo abandonado, en el que se encontraron y aseguraron un arma de larga, 13 cargadores, mil 389 cartuchos y 27 artefactos explosivos improvisados.