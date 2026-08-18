Yeudiel asfixió a Karla Valeria e intentó hacerlo pasar por suicidio; ya está preso

La investigación por la muerte de Karla Valeria N., de 22 años, entró en una nueva etapa luego de que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumpliera una orden de aprehensión contra Yeudiel N., señalado como probable responsable del feminicidio ocurrido el pasado 26 de julio en San Aparicio, Puebla.

La detención ocurrió la tarde del lunes 17 de agosto, cuando el hombre acudió a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, donde había sido citado para una entrevista.

La Fiscalía informó que Yeudiel N. será puesto a disposición de un juez de Control, quien deberá determinar su situación jurídica durante la audiencia correspondiente.

Yeudiel N. será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, a fin de que se determine su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene el seguimiento del caso para procurar justicia en favor de la víctima y sus familiares”.

Karla Valeria fue encontrada suspendida en su departamento

La mañana del 26 de julio, Karla Valeria fue localizada sin vida por su hermana en un departamento situado sobre bulevar San Aparicio Sur, esquina con Cabo Bajo, en la zona de Infonavit San Aparicio.

Al ingresar al inmueble, la hermana encontró a la joven suspendida de una cuerda y solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar y confirmaron que Karla Valeria ya no presentaba signos vitales.

En un primer momento, el fallecimiento fue presentado como un posible suicidio. Sin embargo, la familia de la joven señaló inconsistencias en esa versión y solicitó que las autoridades investigaran el caso con perspectiva de género.

La Fiscalía determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica

Durante una conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, explicó que las investigaciones ministeriales y periciales permitieron establecer una versión distinta a la del suicidio.

De acuerdo con la fiscal, Karla Valeria fue agredida físicamente dentro de su domicilio y la causa de muerte fue asfixia mecánica.

Las autoridades también localizaron múltiples lesiones externas, lo que llevó a profundizar las investigaciones sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Según la Fiscalía, después de la agresión, Yeudiel N. habría dejado el cuerpo de Karla Valeria con una cuerda alrededor del cuello y suspendido de una ventana para hacer parecer que la joven se había quitado la vida.

Ficha de captura de Yeudiel N. Especial

La versión del suicidio fue sometida a investigación

La carpeta de investigación estableció que el presunto responsable habría intentado sostener durante varios días la versión de que Karla Valeria se había suicidado.

Incluso, según la información presentada por la Fiscalía, Yeudiel habría asegurado que aquella noche él y su hijo no se encontraban en el domicilio, pues supuestamente habían acudido con sus padres.

La madre de Karla Valeria, Carolina Sánchez, cuestionó desde el inicio esta versión y señaló inconsistencias en el relato sobre las últimas horas de su hija.

La Fiscalía investigó esas circunstancias bajo perspectiva de género y reunió información que posteriormente permitió solicitar una orden de aprehensión contra Yeudiel N.

Entrevistas, reconstrucción y cateo fueron parte de la investigación

Para obtener la orden judicial, la Fiscalía Especializada realizó diversos actos de investigación.

Entre las diligencias se encuentran entrevistas con los padres de Karla Valeria, familiares de Yeudiel y el propio señalado.

Además, las autoridades realizaron una reconstrucción de los hechos y obtuvieron de un juez de Control una orden de cateo para ingresar al inmueble y recolectar elementos que ayudaran a esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía indicó que estos actos permitieron reunir datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión.

Yeudiel N. fue detenido en instalaciones de la Fiscalía

El lunes 17 de agosto, Yeudiel N. acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada luego de recibir un citatorio para realizar una entrevista.

En ese lugar fue detenido en cumplimiento de la orden de aprehensión.

Después de su captura, familiares del detenido difundieron en redes sociales la página “Justicia para Yeudiel”, en la que sostienen una versión favorable al acusado y lo presentan como víctima.

De acuerdo con esa versión, Yeudiel acudió voluntariamente a la Fiscalía porque contaba con un amparo que, según sus familiares, impedía su detención. No obstante, la Fiscalía informó que cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.

Las últimas horas de Karla Valeria antes de ser encontrada sin vida

La madre de Karla Valeria relató que la última vez que vieron a la joven se encontraba con su hermano mientras ambos esperaban a Yeudiel en una parada.

Según Carolina Sánchez, el encuentro ocurrió después de que Yeudiel presuntamente participara en una rodada de motocicleta acompañado de una mujer.

Posteriormente, Karla Valeria regresó a su domicilio. Horas después dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares.

Cuando la familia logró establecer contacto con Yeudiel, este les informó que Karla Valeria había sido localizada sin vida.

La secuencia de esos acontecimientos se convirtió en uno de los elementos que llevó a la familia a cuestionar desde el principio la hipótesis de suicidio y a solicitar una investigación a fondo.

El hijo de Karla Valeria permanece bajo protección del DIF

La Fiscalía General del Estado informó que el hijo de Karla Valeria se encuentra bajo resguardo y cuenta con medidas de protección del Sistema Estatal DIF.

Mientras tanto, Yeudiel N. permanece a disposición de un juez de Control. La audiencia de formulación de imputación está programada para este martes, donde se determinará la situación jurídica del detenido.

La aprehensión representa un avance en la investigación, pero será durante el proceso judicial cuando se analicen los datos de prueba presentados por la Fiscalía y se determine la responsabilidad que corresponda.

Por ahora, la acusación contra Yeudiel N. corresponde a la hipótesis de la Fiscalía y deberá ser definida por la autoridad judicial conforme avance el proceso.