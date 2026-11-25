La ONU llamó a garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad. El lema de este año, recordó, es: “alza la voz, cree a las sobrevivientes, exige justicia”.

En el mundo, al menos 1 de cada 3 mujeres de 15 años y más, alrededor de 840 millones, ha sufrido violencia física o sexual, o ambas, a lo largo de su vida. En 2025, alrededor de 47 mil mujeres y niñas en todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas u otros miembros de la familia, lo que equivale a un promedio de 5 víctimas cada hora.

En el caso de México, refirió la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del INEGI, en la que se revela indica que 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han vivido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Una de cada 2 adolescentes entre 15 y 17 años ha vivido alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida.

Además, alrededor de 9 de cada 10 mujeres que sufrieron violencia física o sexual en los ámbitos comunitario, laboral, escolar o familiar no denunciaron ni solicitaron apoyo. El motivo más frecuente fue que consideraron que lo ocurrido no tenía importancia.

En el marco del Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Naciones Unidas señaló que el acceso a la justicia va más allá de la denuncia y comprende la posibilidad real, oportuna, efectiva, segura y no discriminatoria de recurrir a mecanismos judiciales y administrativos para obtener protección, verdad, reparación integral y garantías de no repetición frente a violaciones de derechos humanos.

Asimismo, implica la obligación estatal de remover barreras estructurales: legales, institucionales, económicas, socioculturales, lingüísticas, territoriales y tecnológicas, que históricamente han impedido su ejercicio en condiciones de igualdad.

En el caso de México, ha sido pionero en la región en la aprobación de un marco jurídico para enfrentar la violencia contra las mujeres con las recientes reformas constitucionales y legales de 2024 y 2026 que han reforzado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones del Estado para protegerlas.

Por ejemplo, la reforma constitucional aprobada en mayo de este año facultó al Congreso para expedir una ley general en materia de feminicidio.

En un pronunciamiento a propósito de la fecha, la ONU destacó que colabora con las Secretarías de las Mujeres y de Salud, y con organizaciones de la sociedad civil a las que aporta conocimiento especializado, evidencia, herramientas y asistencia técnica para fortalecer las políticas públicas y la respuesta institucional.

Desde un enfoque basado en derechos humanos, esta cooperación reconoce a las mujeres y las niñas como titulares de derechos, fortalece las capacidades de las instituciones responsables de garantizarlos y promueve que las sobrevivientes y las organizaciones feministas participen en el diseño de las soluciones. Las iniciativas abarcan la prevención y atención de la violencia digital, la identificación oportuna de situaciones de riesgo y el fortalecimiento de los servicios de salud, protección y justicia”, subrayó.

Recalcó que la violencia contra las mujeres y las niñas se puede prevenir. Para ello, es fundamental reconocer el papel de las organizaciones de mujeres y feministas en la prevención, el acompañamiento a las víctimas y la exigencia de justicia.