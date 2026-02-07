ONU alerta tortura anexos reconoce avances México

En los centros de tratamiento contra las adicciones persisten prácticas coercitivas y abusos como métodos de internamiento forzoso, y tratos crueles que contravienen las leyes mexicanas, alertó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al concluir su tercera visita a México, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT, por sus siglas en inglés) reportó que aunque México ha logrado importantes avances en prevención y el combate de la tortura, persisten brechas entre el marco jurídico y las políticas en la materia y su implementación en la práctica.

La jefa de la delegación del SPT, Carmen Comas-Mata, expresó su inquietud por los establecimientos de rehabilitación que operan bajo gestión privada, que muchas veces operan fuera de marcos normativos adecuados, lo que facilita condiciones de riesgo.

Pese a avances, instituciones aún fallan en la práctica

El Subcomité calificó la situación como crítica y exigió una intervención estatal “decisiva” para frenar estos abusos.

La delegación reconoció que México ha dado pasos políticos importantes desde su última visita en 2016, destacando la Ley General sobre Tortura (2017) y la Ley General de Salud (2023).

Sin embargo, el reporte advierte que las instituciones aún fallan en la práctica.

Nos preocupan los problemas persistentes en las investigaciones rápidas y eficaces de actos de tortura y la lucha contra la impunidad, a pesar del sólido marco legal e institucional existente”, señaló Comas-Mata.

Durante la visita, realizada del 25 al 30 de enero de 2026, los expertos internacionales recorrieron prisiones varoniles y femeniles, estaciones de policía, hospitales psiquiátricos y centros de rehabilitación de drogas.

Llevaron a cabo entrevistas confidenciales con detenidos y personal. Sostuvieron además reuniones con autoridades gubernamentales y otras partes interesadas.

El Subcomité entregará un informe confidencial al gobierno de México con recomendaciones específicas, instando a las autoridades a hacerlo público para fomentar la transparencia y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

