Homicidios cayeron 30% en Michoacán gracias a Estrategia Nacional de Seguridad

Con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los homicidios dolosos en el estado registraron una reducción de 30 por ciento de octubre a diciembre de 2025, al pasar de 3.48 casos diarios a 2.45 en promedio, con lo que 2025 se convirtió en el año con menos incidencia de este delito desde 2016.

Desde Morelia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la estrategia parte de una visión distinta: se atienden las causas que generan la violencia y hay cero impunidad en el marco de la ley.

Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta 2030, hasta que termine el gobierno, no es un plan coyuntural, no es de un mes, de dos meses, si no es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el estado de Michoacán, durante toda nuestra presencia en el Gobierno de México”, manifestó.

Omar Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que el Plan Michoacán, tiene el objetivo de debilitar las estructuras criminales en delitos como el homicidio y la extorsión en el estado, con la detención hasta ahora de 60 objetivos prioritarios, resaltando la captura de Alejandro “N” alías El Botox, quien dirigía la organización criminal Los Blancos de Troya, responsable del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo.

Cercanía con la población michoacana

Más tarde, la presidenta entregó tarjetas del Banco del Bienestar a jóvenes derechohabientes de la beca universal Gertrudis Bocanegra, creada como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para todos los estudiantes de educación superior del estado.

En su gira de trabajo por Morelia, dijo además los apoyos que se entregan de la pensión Mujeres Bienestar, adultos mayores, personas con discapacidad, Salud Casa por Casa y la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria.

Recordó que este año el gobierno invierte un billón de pesos en los programas sociales, que llegan a 40 millones de mexicanas y mexicanos de manera directa, sin intermediarios.

Todos los programas de Bienestar, todos juntos, este año tienen un billón de pesos, o sea, un 1 con 12 ceros de pesos, un millón de millones de pesos, antes no había eso, esto llegó con los gobiernos de la transformación”, subrayó.

Sheinbaum indicó que los recursos económicos provienen de los impuestos, que es dinero del pueblo, que es sagrado, y “nosotros sólo somos administradores del dinero del pueblo, cero corrupción en los gobiernos de la transformación”.

Dijo que antes, durante la larga noche del período neoliberal, que duró 36 años, el gobierno se robaba el dinero y ahora va directo a la gente sin condiciones, como parte de la estrategia para combatir la inseguridad, tras el triunfo de la llamada Cuarta Transformación en 2018.

Previamente, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que ya están inscritos más de 44 mil jóvenes michoacanos a la beca Gertrudis Bocanegra, para estudiantes de educación superior, y que el primer pagó bimestral de mil 900 pesos, será depositado a finales de febrero.

*mcam