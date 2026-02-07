Triunfa exilio mixteca y triqui en San Quintín; 11 años de la rebelión jornalera

A 11 años del paro jornalero en el Valle de San Quintín, en el norteño estado de Baja California, cuando miles de indígenas mixtecos, triquis, zapotecos de Oaxaca, junto con sus compañeros de los estados de Guerrero y Veracruz, se movilizaron para denunciar condiciones de violencia laboral y maltrato, persisten las condiciones precarias en numerosos ranchos, contratación sin seguridad social ni prestaciones de ley.

Algunas de las cosas han cambiado como que los jornaleros ya no viven hacinados en galerones y cuarterías, existen leyes de protección al trabajo infantil, se revisó el uso de agroquímicos en los campos de cultivo, se desconoció a los sindicatos coludidos con los patrones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), entre otros”, comenta Fidel Sánchez Gabriel, entonces vocero de los jornaleros de San Quintín

Originario de San Juan Mixtepec, región Mixteca, orgulloso de conservar su lengua materna, Fidel es una de las 75 mil personas de origen oaxaqueño que viven en aquella entidad.

La mayor concentración se registra en Tijuana, con 27 mil 838 personas; San Quintín, con 21 mil 327; y Ensenada, con 15 mil 670.

Esther Ramírez González, abogada de origen triqui y Fidel Sánchez Gabriel, líder de jornaleros oaxaqueños.

Falta justicia; el abuso laboral sigue

En entrevista con Excélsior, el fundador e integrante de la Alianza de Organizaciones para la Justicia Social, recordó que a consecuencia de aquella sublevación encabezada por indígenas que derivó en el paro de la producción agrícola y bloqueo a la carretera Transpeninsular, hubo persecución, lo que detonó en la detención arbitraria de los 13 líderes visibles del movimiento, presos durante seis meses, entre ellos 10 oaxaqueños.

Sin embargo, considera que falta justicia, el abuso laboral sigue con la consecuente impunidad. En la actualidad los ranchos contratan a los jornaleros “a destajo”, bajo el esquema “saliendo y pagando”, sin prestaciones ni seguridad social. La jubilaciones y pensiones, es un tema pendiente para las personas adultas mayores. El acoso sexual a las jornaleras. La presencia de menores de edad en los campos, se sigue permitiendo , “poco, pero lo hay”.

Fidel valora positivamente el Plan de Justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín, Baja California, presentado en enero pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, porque busca con acciones restituir los pendientes en salud, educación, empleo y vivienda para sus compañeros jornaleros.

En compañía de otros líderes indígenas, el trabajador rural que vive en San Quintín desde 1981 fue testigo del anuncio de que pequeño hospital de la municipalidad se convertirá en Hospital General con Especialidades, una obra que estará a cargo de ingenieros militares.

Además, de la rehabilitación de centros de salud. Escuelas primarias y secundarias dignas con profesores hablantes de lenguas originarias, asimismo, acciones de vivienda, diseñadas específicamente para atender la movilidad temporal, y el certificado laboral para la agroexportación, que desaliente la explotación en los campos de cultivo.

Hospital, sin avances

Octavio Ángel López, uno de los nuevos liderazgos de raíz triqui, seguirá de cerca el avance del compromiso presidencial, toda vez que el caso del hospital “ya son cuatro o cinco veces que inauguran el hospital, y no hemos visto avances, la empresa dejó la obra inconclusa y rescindió el contrato; por lo que estamos de cerca para que no pase lo mismo”.

Pedimos que sea un hospital de especialidades, de tercer nivel, que tenga área de oncología, esto porque tenemos varios casos de compañeros y compañeros jornaleros con cáncer, víctimas de los agroquímicos utilizados en el campo. También pedimos se les ofrezca tratamiento de quimioterapia”, asienta.

Comunidad oaxaqueña en San Quintín, fuerza laboral clave

La presencia de la comunidad oaxaqueña es determinante y estructural en el municipio de San Quintín, tanto demográfica como social y políticamente, siendo una fuerza laboral clave en la región agrícola y un sector activo en la nueva conformación del Ayuntamiento.

La reciente transformación de San Quintín en municipio propio ha consolidado la necesidad de incorporar a las voces de la comunidad de origen oaxaqueño en la toma de decisiones municipales para reducir el rezago histórico en la región”, refiere Esther Ramírez González, abogada de origen triqui, directora municipal de atención a pueblos y comunidades indígenas.

En este caso, en 2022, se iniciaron gestiones para crear un Consejo de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro del gobierno municipal, incluyendo asambleas con las comunidades mixtecas (altas y bajas), triquis, mixes y zapotecas de Oaxaca, asentadas en San Quintín.

El ayuntamiento, bajo la administración de la alcaldesa Miriam Cano Núñez (2024-2027), trabaja en coordinación con el gobierno de Oaxaca para atender las demandas sociales de los oaxaqueños, incluyendo vivienda, salud y el derecho a la identidad (actas de nacimiento). El gobierno oaxaqueño tiene en función oficinas de atención de la Subsecretaría de Migración y Población en Tijuana, San Quintín y Ensenada.

*mcam