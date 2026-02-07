Golpe al huachicol en Tabasco; decomisan 36 mil litros de combustible ilegal

La Fiscalía General de la República (FGR) decomisó 36 mil litros de hidrocarburo de procedencia presuntamente ilícita durante un cateo realizado en una ranchería del municipio de Centro, Tabasco.

En el operativo, ejecutado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en la entidad, se aseguró un tractocamión acoplado a un tanque cilíndrico con capacidad para 48 mil litros cuyo contenedor se encontraba cargado a 75% de su capacidad, lo que equivale a aproximadamente 36 mil litros de un líquido con fuerte olor al hidrocarburo.

También se incautaron cuatro documentos plastificados hallados en el lugar.

Defensa, Marina y GN participan en operativo contra huachicol

La diligencia contó con un amplio dispositivo de seguridad perimetral integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía de Investigación del Estado, así como de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana federal y estatal.

Participaron especialistas de Petróleos Mexicanos en hidrocarburos y contra incendios, junto con personal de Protección Civil, quienes evaluaron los riesgos presentes.

Todos los objetos asegurados —el inmueble, el tractocamión, el hidrocarburo y los documentos— quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La carpeta de investigación continúa abierta por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes.

En Hidalgo también han dado golpes al huachicol

Apenas el pasado miércoles, más de 133 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita fueron asegurados en Hidalgo como resultado de una serie de operativos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales, realizados durante la última semana en distintos puntos de la entidad.

La información fue confirmada en la más reciente sesión del Gabinete de Seguridad estatal, donde se destacó que las acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir el robo de combustible en zonas identificadas como prioritarias.

De acuerdo con el reporte oficial, los primeros aseguramientos se registraron en los municipios de Tulancingo, Ixmiquilpan y Tizayuca, donde personal de seguridad detectó actividades irregulares relacionadas con el traslado ilegal de hidrocarburo. En estos hechos fueron asegurados dos vehículos y aproximadamente 2 mil 100 litros de combustible.

En una segunda intervención de mayor escala, las fuerzas de seguridad lograron la detención de dos personas y el aseguramiento de dos tractocamiones, tres pipas y cuatro autotanques, los cuales transportaban cerca de 127 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado con mayor incidencia en este delito.

