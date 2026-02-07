Incrementarán la vacunación por sarampión; Sheinbaum: se trabaja con estados

El gobierno federal ampliará la vacunación contra el sarampión y prepara una estrategia reforzada ante el repunte de contagios, que superan ocho mil en un año.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Salud ya trabaja con los estados para reforzar la aplicación de las vacunas, especialmente en niñas y niños.

La próxima semana vamos a presentar todavía un programa más amplio de vacunación”, adelantó en su conferencia matutina, desde Morelia, Michoacán.

Foto: Cuartoscuro.

El pasado miércoles, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta por sarampión en América, para que los países aumenten la vigilancia epidemiológica, la vacunación y su respuesta ante los brotes. En nuestro país se han contabilizado mil 902 contagios en poco más de un mes este año.

En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que mañana arrancará el reforzamiento de la vacunación. Se instalarán, detalló, más de dos mil módulos de inmunización fijos y móviles en los diferentes sistemas de transporte colectivo y en los centros de salud.

Brigadas recorrerán colonias en un barrido territorial para vacunar casa por casa. Se busca llegar a personas que no han podido vacunarse o que desconocen su esquema de inmunización.

Ante alerta, aceleran lucha antisarampión

Tras darse a conocer que en México se han contabilizado en lo que va del año mil 902 contagios de sarampión, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un programa más amplio de vacunación.

En la mañanera del pueblo, desde Morelia, Michoacán, la titular del Ejecutivo federal destacó que la Secretaría de Salud ha estado trabajando con los estados para ampliar la vacunación, principalmente entre los menores de edad.

La próxima semana vamos a presentar todavía un programa más amplio de vacunación, está el programa de vacunación, es la manera más clara, porque hay vacuna para el sarampión. Y lo importante es que todas aquellas personas que no se vacunaron se puedan vacunar, y particularmente, las niñas y los niños”, subrayó.

La OPS emitió el miércoles pasado una nueva alerta epidemiológica de sarampión en la región de las Américas, para hacer un llamado a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes, con el fin de interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

Gráfico: Érick Retana

Suman más de 8 mil casos de sarampión en México

Al corte del 3 de febrero de este año, según la OPS, la cifra total de casos de sarampión en México aumentó a 8 mil 332, desde que se detectó el primer contagio, precisamente en febrero de 2025.

Esta cifra ya incluyó los mil 902 contagios que se contabilizaron en lo que va del año. El total de muertes ascendió a 26.

México podría perder certificación

Si el próximo mes de abril, no se pone fin a la cadena de contagios, México podría perder la certificación de país libre de sarampión, cuyo estatus será revisado por la OPS.

La Organización Panamericana de la Salud agregó que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible mediante la vacunación oportuna con dos dosis de la vacuna SRP.

Puntualizó que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.

Y refirió que “los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla”.

Días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo”.

Respecto de la relevancia de la vacunación contra el sarampión, indicó que “entre 2000 y 2023, ésta evitó 6.2 millones de muertes en las Américas”.

Frente al aumento de la propagación de la enfermedad, en varios estados de la República se han reforzado las medidas de prevención, como en Hidalgo, donde el gobierno exhortó a la población a no bajar la guardia y vacunarse.

Por Ernesto Méndez / Con información de Patricia Rodríguez Calva y Emmanuel Rincón

Usuarios del Metro acudieron a vacunarse en la estación Barranca del Muerto, donde se formó una larga fila. Foto: Cuartoscuro.

Barrerán la CDMX contra el sarampión

Con “barrido territorial y vacunación casa por casa”, así como módulos fijos y móviles, mañana arranca formalmente el reforzamiento de la campaña de vacunación contra el sarampión.

Excélsior publicó el 4 de febrero que los casos habían pasado de 40, durante la primera semana de enero, a 113 al corte del 3 de febrero.

Ayer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que la estrategia masiva que prepara su gobierno prevé más de 2 mil puntos de inmunización con módulos fijos y móviles instalados en el Metro y centros de salud, entre otros sitios.

Además se habilitarán brigadas móviles que recorrerán colonias con un esquema de barrido territorial y vacunación casa por casa.

Se busca llegar a personas que no han podido acudir a vacunarse o que desconocen su esquema de inmunización.

Habrá módulos fijos y otros itinerantes. Estamos muy organizados para cubrir toda la ciudad, colonia por colonia”, añadió Brugada al detallar que se visitarán alrededor de 200 colonias por día.

Agregó que se busca garantizar cobertura, sobre todo entre la población menor de 49 años de edad, en la que actualmente se concentra la mayoría de los casos detectados.

Esta primera etapa de la campaña estará enfocada exclusivamente en la prevención mediante vacunación, dijo Brugada.

Sin embargo, no descartó que se adopten medidas adicionales si el brote se intensifica.

La mandataria aseguró que en 2025 la ciudad logró contener los contagios y que actualmente el número es menor en comparación con otras entidades del país, lo que atribuyó a una respuesta sanitaria temprana, pero insistió en que el esfuerzo debe redoblarse.

La cantidad de casos en la ciudad es mínima frente a otros estados. Eso significa que hicimos bien el trabajo, pero ahora lo tenemos que hacer mejor”, expresó.

Finalmente le habló a aquellos que tienen temor a la aplicación del biológico: “La vacuna no duele, es sólo un piquetito. Lo importante es protegernos”.

Por Hilda Castellanos.

*mcam