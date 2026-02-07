Denuncian falta de pagos en la UAS; maestros suspenden actividades

Maestros y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) decidieron ausentarse de los planteles educativos, luego de no haber recibido el pago de la segunda quincena de enero, y advertirles que su depósito podría quedar hasta la próxima semana.

Debido a problemas financieros, la UAS ha incumplido diversos pagos a sus trabajadores, arrastrando adeudos desde 2025. Algunos fueron pagados parcialmente y otros no han sido liquidados.

Por esta razón, los trabajadores comenzaron a ausentarse de las escuelas, alegando no tener recursos para trasladarse, pues la mayoría dependen exclusivamente de sus ingresos como docentes o admirativos.

De los primeros en dejar de asistir, fueron quienes imparten clases en escuelas de las periferias, como en la Facultad de Agronomía, ubicada a la salida sur de Culiacán. Sin embargo, este viernes se reportó la ausencia de maestros en diversas escuelas de la ciudad.

Sindicato pide no aplicar descuentos

El Sindica Único de Trabajadores de la UAS, pidió a las autoridades universitarias, entender las razones de los trabajadores, y abstenerse de aplicar descuentos o emprender cualquier tipo de represalias.

Para que en los días siguientes y hasta el pago de la quincena, no se hostigue, presione, descuente y mucho menos se investigue, al personal académico o administrativo que, por motivo de la falta de pago, no puedan presentarse a sus funciones, toda vez que atendemos la difícil situación para todas y todos ellos”, informaron a través de un oficio dirigido a los planteles.

La Universidad Autónoma de Sinaloa pagó atrasada la primera quincena de enero, y no ha logrado depositar la segunda. El año pasado entregó el aguinaldo después del límite establecido por la Ley, y antes de eso, no pudo pagar completa la prima vacacional, además adeuda las becas al desempeño, han reportado algunos trabajadores.

Al comenzar con los problemas financieros, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, les pidió recortar su nómina para reducir la crisis, pues tienen una gran cantidad de empleados de confianza, lo que genera una millonaria dispersión de recursos cada quincena.

Desde Gobierno del estado han estado apoyando a la universidad, pero no ha sido suficiente para que logren liquidar todas sus deudas, especialmente a los trabadores.

*mcam