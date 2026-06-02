ONG´s y comunidades exigen a Semarnat declarar hábitat crítico al Golfo de California

Un colectivo de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, artistas, juventudes, comunidades e integrantes de la Nación Comcáac, hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a declarar al Golfo de California como Hábitat Crítico, ante el avance de megaproyectos de gas fósil, megacruceros e infraestructura industrial.

Durante el Festival Guardianes del Golfo, Nuestro Futuro, Expresión Colectiva por la Naturaleza (ECO), y Oceana México, entre muchas otras, advirtieron que proyectos como Saguaro Energía y AMIGO GNL, mantienen bajo amenaza uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta.

Destacaron que nombrar al Golfo de California, como Hábitat Crítico, permitiría fortalecer la protección de especies, comunidades costeras y procesos ecológicos esenciales.

"El Golfo de California constituye una región estratégica para la biodiversidad mundial. Sus ecosistemas albergan procesos biológicos esenciales para decenas de especies marinas, incluyendo rutas migratorias, zonas de reproducción y alimentación de ballenas, delfines, tiburones, tortugas y otras especies en categoría de riesgo bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010", indicaron.

Manifestaron que la expansión de megaproyectos evidencia la vulnerabilidad en la que permanece la región frente a proyectos incompatibles con la conservación ambiental.

Conferencia durante el evento Foto: Especial

“México aún tiene la oportunidad de decidir qué territorios quiere proteger antes de convertirlos en nuevas zonas de sacrificio. Los océanos mexicanos no pueden convertirse en una autopista industrial al servicio de la explotación de hidrocarburos de intereses privados y extranjeros.

El Golfo de California es una región indispensable para la vida marina, para las comunidades costeras y para el futuro climático del país”, alertó Renata Terrazas, directora de Oceana México.

Por su parte, Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, agregó que defender el Golfo de California significa defender la posibilidad de que existan territorios donde la vida siga siendo prioridad.

"México aún puede elegir entre profundizar un modelo extractivista o convertirse en un ejemplo de conservación y justicia climática para el mundo”, remató.