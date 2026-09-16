Ondean bandera al revés durante el Grito de Independencia en Pisaflores, Hidalgo

De forma indebida, durante la ceremonia del Grito de Independencia en el municipio de Pisaflores, Hidalgo, la Bandera Nacional fue presentada y exhibida con el Escudo Nacional en posición invertida.

El lábaro patrio fue llevado durante el protocolo por la escolta integrada por elementos de la Policía. En las imágenes captadas durante el acto se observa que la bandera ya se encontraba colocada al revés desde su traslado por parte de la escolta, sin que alguna de las autoridades presentes detectara la situación para realizar la corrección correspondiente.

Reproducir La bandera nacional fue ondeada con el escudo invertido durante la ceremonia del Grito de Independencia en Pisaflores, Hidalgo.

Posteriormente, el presidente municipal, Silvestre García Márquez, recibió la bandera y procedió a ondearla como parte de la ceremonia. Fue en ese momento cuando la orientación del Escudo Nacional quedó nuevamente expuesta ante los asistentes.

Fotografías y videos del evento comenzaron a circular posteriormente en redes sociales, donde usuarios hicieron notar la posición del escudo y cuestionaron que el detalle no hubiera sido advertido durante el desarrollo del acto protocolario.

El lábaro patrio fue trasladado con la orientación incorrecta desde el inicio del recorrido por la escolta integrada por policías municipales. Especial

La Bandera de México es uno de los símbolos patrios del país y su uso se encuentra regulado por disposiciones oficiales. En este caso, las imágenes muestran que la orientación incorrecta se mantuvo desde el traslado de la bandera hasta su entrega al presidente municipal.

Hasta ahora, no se ha difundido una explicación oficial del gobierno municipal de Pisaflores sobre el incidente.