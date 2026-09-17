Fiscal de Morelos será citado a Congreso local por feminicidios en la UAEM

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, será citado a comparecer ante el Congreso del Estado en un plazo aproximado de 15 a 20 días, donde deberá rendir informes sobre la escalada de feminicidios registrados en los últimos siete meses en la Universidad de Morelos, así como de los avances en las investigaciones sobre el caso de la estudiante española Claudia Tacoronte, ultimada en el municipio de Cuautla.

Aunque la cita se da en el marco de la entrega de su informe de rendición de cuentas semestral —obligación estipulada en la Constitución del estado—, bancadas de la oposición aprovecharán el pleno para cuestionar la falta de resultados de la Fiscalía estatal ante los crímenes de odio que impactan a la comunidad universitaria.

Exigen respuestas y resultados en la comparecencia

El presidente del Congreso de Morelos, Isac Pimentel Mejía, confirmó que las diferentes fuerzas políticas exigirán explicaciones puntuales sobre la falta de detenidos y el estado procesal de las carpetas de investigación abiertas.

"Son las investigaciones que se están llevando a cabo; si no hay resultados, en la próxima comparecencia que tenga el fiscal, que será próximamente en 15 o 20 días, se le harán las preguntas que se tengan que cuestionar", aseveró el legislador Pimentel Mejía.

El parlamentario puntualizó que, tras la entrega del informe por escrito, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos fijará la fecha exacta para la comparecencia presencial, donde "se tendrá que exhortar o preguntar lo que sea necesario para aclarar los hechos".

Familia de Claudia Tacoronte llega a México para la repatriación

En tanto, la Fiscalía General del Estado confirmó que se prevé el arribo a México de la familia de la joven estudiante de nacionalidad española, Claudia Tacoronte, durante el transcurso de este jueves.

Se tiene programado que el próximo viernes los familiares acudan a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), situadas en la sede de la Fiscalía en Temixco, para realizar el reconocimiento formal de los restos mortales y realizar los trámites legales que permitan la pronta repatriación del cuerpo a España.