Saldo blanco en festejos patrios de Sinaloa

Los festejos por el Grito de Independencia en Sinaloa concluyeron con saldo blanco, luego de que autoridades implementaran el Plan Operativo “Fiestas Patrias 2026” para garantizar la seguridad de las familias que participaron en las actividades conmemorativas del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Durante la noche del 15 de septiembre, alrededor de 15 mil elementos federales, estatales y municipales, así como personal de distintas corporaciones de auxilio, participaron en el operativo desplegado en todo el estado.

El Grupo Interinstitucional mantuvo recorridos y presencia permanente en las principales plazas cívicas de los 20 municipios, con el objetivo de salvaguardar a las personas que acudieron a los espacios públicos para disfrutar de los programas artísticos y culturales.

Las autoridades señalaron que la participación responsable de niñas, niños, jóvenes y personas adultas contribuyó a que las celebraciones transcurrieran con tranquilidad, sin incidentes que alteraran el desarrollo de las actividades.

El operativo de seguridad continuará este miércoles 16 de septiembre con motivo de los tradicionales desfiles cívico-militares que se realizarán en Culiacán y otros municipios de Sinaloa.

Con estas acciones, los gobiernos de México y Sinaloa refrendaron su compromiso de preservar la integridad y seguridad de la población durante las celebraciones patrias.