Alumnos de bachillerato hacen casas para perritos de la calle con material reciclado 

Alumnos del Cbtis 85 de Coatzacoalcos, Veracruz, hacen casas para refugios y perritos de la calle con material reciclado.

Nos da la idea de algo que ya consideramos basura, algo que según nosotros ya no podemos usar, le demos su segundo uso y lo convirtamos en algo que sea beneficio para los demás, en este caso de animales", señaló Dimas Álvarez, alumno del Cbtis 85.

Esto es parte de un proyecto llamado “Eco refugio”, que además de hacer conciencia del reciclado en los alumnos, también lo hagan con los animales.

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“En una sola idea el ayudar a estos animales, el reciclaje, el uso de este material que para unos es desecho para los perritos les va a dar un refugio”, destacó Claudia López, directora del Cbtis 85.

Estos alumnos de bachilleres hicieron casas de diferentes tamaños con láminas de asbesto, guacales, lonas viejas, tarimas, papel y otros materiales que ya no usaban en sus casas.

“Con Eco refugio vimos la oportunidad de aprovechar ese material, que como bien lo dije, muchas veces se ocupa una sola ocasión, se tira y genera basura. Estuvieron trabajando chicos que acaban de egresar de sexto semestre y ahorita estudiantes que están cursando actualmente quinto semestre”, explicó Beatriz Zetina, docente de Ecología.

Todas las casas fueron entregadas para refugios de animales y animales de las calles.