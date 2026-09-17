Normalistas realizan protesta frente al Congreso de Guerrero

A unos días de que se cumplan 12 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, y en su segundo día de movilizaciones, estudiantes continuaron con sus movilizaciones, frente al Congreso de Guerrero, realizando un mitin para exigir la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos.

El grupo de normalistas de varias ciudades el país integrados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México llegaron al frente del Congreso a bordo de 10 autobuses, bloqueando totalmente la avenida del Trébol.

Es el segundo día de movilizaciones de los normalistas

En el mitin los oradores pidieron la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos, avances en las investigaciones, que el Ejercito entregue toda la información que tienen sobre el caso y que se llegue hasta las últimas consecuencias en las investigaciones.

Una vez terminado el acto, los jóvenes subieron a los autobuses y regresaron a la normal de Ayotzinapa en Tixtla.

La Normal de Ayotzinapa, fundada en 1926, ofrece educación y hospedaje a hijos de campesinos y sectores de bajos recursos, manteniendo un historial de activismo social y protesta.

Toman caseta de Palo Blanco

Los estudiantes tomaron ayer el control de la caseta de Palo Blanco, en Guerrero, como parte del inicio de su jornada de lucha rumbo a los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.

Los normalistas permitieron el paso libre a los automovilistas, mientras redujeron la circulación a dos carriles.