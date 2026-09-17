“En sábado no entran personas que no sean blancas; es muy racista, pero así son las cosas”

“Así son las cosas aquí en Strana; en sábado no entran personas que no sean blancas”; es la forma en la que los llamados “RP” advierten a los clientes del bar que en fin de semana las personas de tez morena o de piel oscura no entrar al centro nocturno ubicado en el municipio de San Pedro, en el estado de Nuevo León.

El creador de contenido Lord Tank Show denunció en sus redes sociales el racismo que se vive en el bar Strana, donde incluso envían una plantilla o guía Pantone, para medir el tono de piel de las personas que buscan entrar al centro nocturno.

En una grabación de audio compartida por el creador de contenido, el “RP” pregunta si en el grupo de amigos que buscan ingresar al bar hay personas de piel morena o negra, ya que “porque si es así, no creo que pase hoy, la neta. Yo sé que suena muy mal, suena muy racista, porque sí lo es; es muy racista de parte de la empresa, pero así son las cosas aquí en Strana”.

La publicación provocó el enojo y la sorpresa de los usuarios de las redes sociales, aunque algunos resaltaron que estás prácticas no son nuevas ya que “desde el 2000 ya se hacía eso en todos los antros de San Pedro, solo que antes no había redes sociales.”

Ahora se llamará San Pedronazi García”.

Eso pasa en CDMX desde que tengo uso de razón y lo irónico que el cadenero o el que da el pase al antro también eran de piel morena; nada nuevo y donde que en CDMX habemos muchos morenos”.

Llamar a un antro ‘empresa’. Jaja”.