FGR desmantela narcolaboratorio en Atoyac de Álvarez, Guerrero

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desmantelaron un narcolaboratorio en Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde fueron asegurados 471.58 kilogramos de metanfetamina, armas y vehículos.

Durante la intervención, los agentes también localizaron dos armas largas, dos vehículos y ocho ollas presuntamente utilizadas en la elaboración de sustancias ilícitas.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades.

Elaboración de sustancias ilícitas Foto: Especial

Aseguran inmueble ligado a robo a transporte de carga

En otra acción, desplegada en Sayula de Alemán, Veracruz, personal de la AIC y de la SSPC, con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal, cateó un inmueble vinculado con una carpeta de investigación por robo a transporte de carga.

En el predio fueron recuperadas 22 toneladas de maíz. Además, las autoridades aseguraron maquinaria, una báscula y el propio inmueble, elementos que serán incorporados a las indagatorias para esclarecer el origen y destino de la mercancía.

Como parte de las operaciones efectuadas en distintas entidades del país, agentes federales cumplimentaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, una orden de aprehensión contra Sergio Durán Montes y Guadalupe Durán, también identificada como Guadalupe Silva García, por su probable participación en el delito de tráfico de personas.

En Fresnillo, Zacatecas, fue detenido en flagrancia Donaldo Eriberto Sandoval López, por su posible responsabilidad en una violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención ocurrió sobre la carretera federal 49. En el lugar fueron aseguradas cinco armas cortas, 10 cargadores, una empuñadura y cuatro vehículos.