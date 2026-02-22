Gabinete de Seguridad pide no difundir información sin verificar

Tras el operativo que llevó al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Gabinete de Seguridad informó que se trabaja en coordinación con los gobiernos estatales para atender cualquier incidente.

En un mensaje, en su cuenta oficial de X, se exhortó a la población a no difundir información sin verificar y a estar pendiente de los canales oficiales,

El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para atender cualquier incidente; se ha reforzado la presencia de las autoridades en distintos puntos para liberar vialidades y restablecer el orden, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno.

Se exhorta a la población a no difundir información sin verificar y consultar únicamente canales oficiales. La prioridad del Gobierno de México es proteger a la población. Se continuará informando”, se indicó en el mensaje del Gabinete de Seguridad.

Hasta la tarde del domingo, luego de la captura y muerte de Oseguera Cervantes, se tenían reportes de agresiones y bloqueos carreteros en Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Baja California, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero y Veracruz.

El país está en plena normalidad: Sheinbaum

Tras el operativo en el que fue cercado y abatido el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho, el país está en normalidad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en un comunicado emitido la tarde de este domingo a través de sus cuentas de redes sociales.

Sheinbaum se encontraba en Coahuila, cuando en Jalisco la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolló el operativo contra El Mencho, en Tapalpa, Jalisco.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.

Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma".

Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”, expuso la presidenta en su mensaje difundido a través de sus cuentas de redes sociales.

La titular del Ejecutivo reconoció el trabajo de las fuerzas armadas y de su gabinete de seguridad para localizar y abatir a Oseguera Rangel.

Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad.

Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, concluye el mensaje de Sheinbaum.

Este lunes, la presidenta encabezará en Palacio Nacional la reunión del gabinete de seguridad y la rueda de prensa matutina.

FGR realiza diligencias derivadas tras muerte de "El Mencho"

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que se realizan las diligencias ministeriales y periciales correspondientes, derivadas del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje en su cuenta de X, la titular del órgano autónomo, previamente, reconoció la actuación del Ejército Mexicano, y afirmó que la justicia no es opcional.

Las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población. Reconocemos la actuación del Ejército Mexicano @Defensamx1 en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, en coordinación con el @GabSeguridadMX

La respuesta institucional, dentro del marco de la ley, fortalece el Estado de Derecho. La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México. La @FGRMexico lleva a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias, derivadas de esta operación”, indicó Godoy Ramos, en su texto en X.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las autoridades correspondientes, en este caso la FGR, será la encargada de realizar los exámenes periciales y forenses para confirmar la identidad de Oseguera Cervantes.

El líder del CJNG murió, de acuerdo con el reporte oficial de la Defensa, durante su traslado a la Ciudad de México, luego del operativo para su captura, realizado en Tapalpa, Jalisco, la madrugada del domingo.

jcp