Ola de solicitudes de licencia “inunda” el Congreso de la Unión

Con el registro de siete senadores y diputados federales comenzó la primera ola de solicitudes de licencia en el Congreso de la Unión de los interesados en participar en el proceso interno de la coalición Morena-Partido Verde y Partido del Trabajo para conseguir la candidatura a la gubernatura de sus estados.

Por parte de las bancadas oficialistas en el Senado, los morenistas Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica solicitan licencia para competir por la candidatura al gobierno de Guerrero. Lorenia Iveth Valles Samperio se va para conseguir la candidatura al gobierno de Sonora. Y los verdeecologistas Waldo Fernández, que va por la candidatura al gobierno de Nuevo León y Jasmine Bugarín, por la candidatura al gobierno de Nayarit.

Y por parte de las bancadas oficialistas en la Cámara de Diputados están los morenistas Graciela Domínguez Nava, de Sinaloa y Raymundo Vázquez Conchas, de Tlaxcala.

Hasta esta noche, el proyecto de Órden del Día de la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente muestra el registro de estas siete solicitudes de licencia; sin embargo, este miércoles pueden aumentarse, dado que diversos diputados federales y senadores tienen el interés de participar en el proceso de encuestas que decisión Morena y en el que participarán Verde y PT.