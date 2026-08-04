Ola de calor en México deja 13 muertos en una semana; suman 65 en el año

El calor que afecta a diversas zonas del país ocasionó la muerte de 13 personas en una semana.

Con ello, la cifra acumulada de fallecimientos aumentó a 65, lo que representa una letalidad de 4.37%, informó la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la dependencia, con corte al 29 de julio, 61 defunciones fueron por golpe de calor y cuatro por deshidratación.

En el informe semanal "Daños a la salud por temperaturas naturales extremas", se detalló que las muertes se registraron en 18 estados.

Baja California encabeza la lista con 19 defunciones, seguida de Sonora con 10. Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco reportan cuatro fallecimientos cada uno.

Golpe de calor, la principal afectación

Durante la semana epidemiológica 29 se registraron mil 486 casos de personas que requirieron atención médica por afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

El golpe de calor fue el padecimiento más frecuente, con 822 casos, seguido de la deshidratación, con 603. Además, 61 personas fueron atendidas por quemaduras.

Recomendaciones para prevenir afectaciones

Para evitar un golpe de calor o la deshidratación, la Secretaría de Salud recomendó:

Evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Vigilar a niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, ya que son más susceptibles a sufrir afectaciones por el calor.

No dejar a niñas, niños o mascotas dentro de vehículos.

Buscar atención médica si se presentan síntomas como temperatura corporal elevada, piel enrojecida, mareos, vómito, confusión, desmayos, dolor intenso de cabeza o respiración acelerada.

Mantener una hidratación constante con agua natural.

Utilizar sales de rehidratación oral cuando sea necesario para recuperar líquidos y minerales.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Emplear sombrero o gorra para proteger la cabeza.