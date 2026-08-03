¡Hasta 45 °C! Ola de calor sofocará a varios estados este martes

La onda de calor no da tregua a varios estados del país, mientras que la combinación del monzón mexicano, la onda tropical número 24 y canales de baja presión provocará lluvias muy fuertes e intenso oleaje para este martes 4 de agosto de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire cálido mantendrá el ambiente caluroso en entidades del norte, occidente, oriente y la península de Yucatán.

Estados con temperaturas extremas de más de 45 °C

Las zonas más afectadas por la ola de calor registrarán temperaturas sofocantes. El pronóstico del tiempo contempla el siguiente mapa de calor:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

Además, la onda de calor persistirá con fuerza en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

¿Dónde va a llover este martes?

Pese al intenso calor, los sistemas meteorológicos provocarán lluvias y chubascos acompañados de inestabilidad atmosférica:

Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas.

Lluvias fuertes: Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos: Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Lluvias aisladas: Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Alerta por vientos fuertes y oleaje elevado

El SMN advirtió sobre fuerte patrullaje de vientos con rachas de 50 a 70 km/h en el Golfo de California y Sonora, así como rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

"Los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos de Protección Civil", señalaron las autoridades.

Asimismo, se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California y en el litoral del Pacífico (Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas).

Recomendaciones por la ola de calor

Ante el golpe de calor y el ambiente caluroso, las autoridades de Protección Civil emiten las siguientes precauciones:

Mantenerse bien hidratado consumiendo agua constantemente.

Usar ropa de manga larga y de colores claros.

Evitar la exposición prolongada al Sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.