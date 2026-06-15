Obras estratégicas de movilidad en Edomex son resultado de la coordinación con gobierno federal

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, aseguró que los grandes avances en movilidad para la zona oriente, son resultado del trabajo coordinado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez, gobernadora de la entidad mexiquense.

Horacio Duarte Olivares y Delfina Gómez Especial

Prueba de ello, dijo, es el arranque de obra del Paso Superior Vehicular Peñón Texcoco y Avenida 602.

Esto es gracias al trabajo, a la dedicación de la presidenta Claudia Sheinbaum y nuestra gobernadora Delfina Gómez, que estará supervisando esta gran obra que vale la pena porque ya nos la merecíamos”.

En un video publicado a través de sus redes sociales, Horacio Duarte detalló que la primera etapa de la obra de la Autopista Peñón Texcoco cruzará el Periférico Oriente.

Posteriormente en una segunda etapa, pasará las vías de la Cuchilla del Tesoro, disminuyendo el tráfico que actualmente se registra.

Con esto vamos a resolver un problema de vialidad muy importante. Que sepan las mujeres y hombres de Texcoco, Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, Tezoyuca, Chicoloapan, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, que está gran obra va a beneficiar a toda esta región”, expuso.

Cabe señalar que el Paso Superior Vehicular Peñón Texcoco y Avenida 602 forman parte de la Estrategia “2026, Año de las Obras en el Edomex”, lo cual, beneficiará a más de 2 millones de habitantes de la región oriente.