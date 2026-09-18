Tras horas de búsqueda, localizan cuerpo de trabajador arrastrado por río

Después de casi 24 horas de labores de búsqueda, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que habría sido arrastrado por la corriente del río Calabozo, en la localidad de El Ixtle, en el municipio de Huautla, Hidalgo.

El fallecido fue identificado como Leonardo Márquez, de 33 años, originario de Matlapa, San Luis Potosí, quien se encontraba trabajando en la zona donde actualmente se construye un puente.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría acudido a pescar en compañía de su hermano durante el pasado miércoles, cuando, por causas que aún son materia de investigación, fue alcanzado y arrastrado por la fuerza del agua.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil desplegaron un operativo de búsqueda a lo largo del cauce. Las labores se prolongaron durante varias horas, hasta que finalmente lograron ubicar el cuerpo y realizar su extracción.

Una vez concluido el rescate, personal del Ministerio Público acudió al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo, conforme al procedimiento establecido.