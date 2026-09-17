Procesan a sujeto que extorsionaba a vendedores de flores en Tamaulipas

Un hombre señalado por las autoridades como presunto integrante de un grupo delictivo que opera en Reynosa, Tamaulipas, fue vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada, luego de que se le acusara de obligar a comerciantes de flores a comprarle mercancía a precios superiores a los del mercado.

El imputado fue identificado como Edgar Jesús “N”, de 31 años y el delito que enfrentará es el de extorsión agravada.

Un juez de control de Reynosa determinó imponerle prisión preventiva justificada por un periodo de dos años, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, Edgar Jesús “N” presuntamente fungía como enlace de una estructura criminal dedicada a ejercer presión sobre floristas mediante amenazas y cobros relacionados con la venta de sus productos.

Las investigaciones, señalaron que desde septiembre de 2025 el acusado habría impuesto a los comerciantes la obligación de adquirir exclusivamente con él las flores que posteriormente comercializaban.

La mercancía, según la acusación, era vendida a un sobreprecio y los comerciantes accedían por temor a represalias relacionadas con el grupo delictivo al que presuntamente estaba vinculado.

La presión económica habría provocado afectaciones entre comerciantes dedicados a este giro.

Algunos establecimientos optaron incluso por suspender actividades o cerrar ante la reducción de sus ganancias y el temor generado por las amenazas.

Tras conocer la situación, las autoridades iniciaron las investigaciones y posteriormente desplegaron un operativo que culminó el 5 de septiembre de 2026 con la detención de Edgar Jesús “N”.

El arresto ocurrió en un establecimiento en el que tenía a la venta dichas flores, ubicado en la colonia Rodríguez, cerca de la zona centro de Reynosa, donde presuntamente realizaba parte de sus actividades.

Durante el operativo también fue detenido el operador de un tráiler en el que era transportada la mercancía. Hasta ahora no se ha informado cuál fue la determinación judicial adoptada respecto a esta segunda persona.

Florerías cierran en Reynosa por cobro de piso

Días atrás, florerías de Reynosa, Tamaulipas, anunciaron a través de redes sociales la suspensión o cierre definitivo de sus servicios, luego de ser víctimas de cobro de piso y de la imposición de comprar mercancía a grupos del crimen organizado.

Negocios como Florería Neys, Secret Garden, Florería Gallardo, Reysol y Globopolls Reynosa, entre otros, informaron a sus clientes que cerrarán sus locales mientras que otros harán pausa y dejarán de vender flores, pero seguirán con otros artículos que ofrecen dentro de los negocios.

Uno de los comunicados señala: “A nuestra apreciable clientela y amigos: les informamos que, con efecto inmediato, nuestro servicio de florería queda finalizado. Gracias por compartir y confiar en nuestro trabajo; por estos años les estamos eternamente agradecidos”.

Otro negocio agregó: “Por este medio, les informamos que actualmente estamos pasando una situación que nos está afectando a todos los floristas, la cual no nos permite seguir trabajando con normalidad”.

Solo una de las florerías señaló de manera explícita que el cierre se debe a la inseguridad que enfrentan.

Aunque ningún establecimiento detalló las causas, fuentes que conocen del caso indicaron que, además del cobro de piso y las extorsiones, los grupos criminales que operan en esa ciudad están obligando a los locatarios a comprarles la mercancía de ellos.

En ese contexto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Reynosa publicó recomendaciones sobre cómo actuar ante una amenaza de extorsión. Entre ellas, sugirió mantener la calma, evitar confrontaciones, ponerse a salvo y proteger a clientes y trabajadores; conservar posibles evidencias como mensajes, videos, números telefónicos, cuentas, notas u otros elementos relacionados con el delito, y denunciar a los números de emergencia.

Por otra parte, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, reconoció que desde hace tiempo se registran extorsiones y que las han denunciado ante las autoridades competentes, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

El alcalde de Reynosa detalló que “ya llevamos mucho tiempo siendo afectados por las extorsiones, varios años que hemos estado denunciando esto y no hemos tenido respuesta de las autoridades competentes”

Agregó que han presentado “muchísimas denuncias en varios rubros. Obviamente hay que reconocer que hay rubros como el tema de los homicidios que han bajado en los últimos años. Sin embargo, el tema de la extorsión se ha empleado en todos los comerciales. Agradezco a Index que los ha ayudado a hacer frente a la delincuencia”.

El edil señaló que ha trabajado en coordinación con la industria para presentar las denuncias correspondientes y recalcó que confía en el gobierno federal para obtener una respuesta, debido a que hay muchos negocios afectados.