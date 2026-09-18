Terminal de Guanajuato opera con permisos vigentes, aclara Gas Natural del Noroeste

La empresa señala que la instalación de San José Iturbide cuenta con autorizaciones de autoridades federales, estatales y municipales; el combustible almacenado corresponde a empresas usuarias.

La terminal de almacenamiento de petrolíferos localizada en San José Iturbide, Guanajuato, opera bajo un esquema regulado y con autorizaciones de distintas instancias gubernamentales, aseguró Gas Natural del Noroeste al fijar su postura frente a los señalamientos surgidos después de una diligencia realizada en el inmueble.

La compañía explicó que la instalación cuenta con el permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, así como con sus respectivas modificaciones. Dicho permiso tiene una vigencia de 30 años y fue otorgado originalmente por la autoridad reguladora correspondiente, actualmente Comisión Nacional de Energía.

La empresa precisó que ha operado la terminal durante nueve años y que, durante ese periodo, la instalación ha estado sujeta a las obligaciones establecidas por el marco regulatorio del sector energético.

Seguridad y medio ambiente, dentro del esquema regulatorio

Además de la autorización para almacenamiento, Gas Natural del Noroeste indicó que la terminal cuenta con permisos y autorizaciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental expedidos por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

La infraestructura ferroviaria también dispone de autorización emitida por la entonces Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En cuanto a las autoridades locales, la empresa informó que la instalación cuenta con permiso de uso de suelo, licencia de funcionamiento y los correspondientes vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente.

Estos documentos, sostuvo la compañía, forman parte del conjunto de autorizaciones que respaldan la operación de la terminal.

¿De quién es el combustible almacenado?

Gas Natural del Noroeste hizo una precisión respecto a la propiedad de los petrolíferos que se encuentran en las instalaciones.

De acuerdo con la empresa, la terminal presta un servicio de recepción y almacenamiento para compañías usuarias, por lo que los productos almacenados pertenecen a dichas empresas y no a la operadora de la infraestructura.

La compañía señaló que las empresas usuarias cuentan con sus propios permisos ante la Comisión Nacional de Energía y que, como parte de la operación de la terminal, deben acreditar la propiedad, procedencia legal y calidad de los combustibles que ingresan.

De esta manera, la empresa busca diferenciar entre la responsabilidad de operar la infraestructura de almacenamiento y la propiedad de los productos depositados en ella.

Empresa entrega información a las autoridades

Gas Natural del Noroeste informó que puso a disposición de las autoridades competentes la documentación relacionada con la operación de la terminal, así como los elementos correspondientes a las relaciones comerciales que mantiene con las empresas usuarias.

La compañía indicó que espera que la revisión de esta información permita establecer con precisión las circunstancias relacionadas con el combustible asegurado y con la operación del inmueble.

Asimismo, señaló que la situación tiene implicaciones para la continuidad de las actividades de la terminal y para los productos pertenecientes a sus clientes.

Reitera compromiso con la legalidad

Ante la revisión de las autoridades, Gas Natural del Noroeste reiteró su compromiso con el cumplimiento de las disposiciones aplicables al sector de hidrocarburos y con la continuidad del suministro de petrolíferos en la región del Bajío.

La empresa manifestó su disposición para colaborar con las instancias responsables de la investigación y confió en que la revisión de permisos, documentación operativa y registros comerciales permitirá esclarecer los hechos.

Gas Natural del Noroeste forma parte de Grupo SIMSA, organización fundada en 1967 que, según información proporcionada por la propia compañía, genera actualmente más de 14 mil empleos en México.