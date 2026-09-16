EU acusa a mexicano de terrorismo por dar información al Cártel del Golfo

Un ciudadano mexicano de 21 años, identificado como José Flores-Flores, originario de Reynosa, Tamaulipas, fue acusado formalmente en Estados Unidos de proporcionar presuntamente apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. El joven permanece bajo custodia tras su arresto y se espera que comparezca próximamente ante el juez magistrado estadounidense J. Scott Hacker para la lectura de cargos.

La acusación fue emitida por un gran jurado federal y se enmarca en la estrategia de Washington contra los cárteles mexicanos, tras la decisión del presidente Donald Trump de designar a ciertos grupos criminales como organizaciones terroristas.

Gracias a que el presidente Trump designó a ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, las fuerzas del orden federales ahora cuentan con un nuevo arsenal de herramientas legales para desmantelar sus actividades”, declaró el fiscal federal Aaron Reitz.

Flores-Flores es solo uno de los acusados hoy. Pero bajo el liderazgo del presidente Trump y la fiscal general Blanche, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas está a la vanguardia en la lucha por hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro mediante la destrucción y el desmantelamiento de estos cárteles terroristas”

De acuerdo con la acusación, Flores-Flores habría sido miembro activo del Cártel del Golfo durante más de un año, prestando servicios de protección, vigilancia regional, contravigilancia policial y eliminación de restos humanos.

Las autoridades señalan que trabajaba de noche vigilando un sector asignado en Reynosa y que recibía nombres o fotografías de personas que debían ser secuestradas, entregándolas posteriormente a miembros de alto rango del cártel. La acusación también lo vincula con el descuartizamiento de al menos dos víctimas en las afueras de Reynosa.

Flores-Flores fue detenido cerca de Mission, Texas, el 10 de julio, después de que se descubriera que había sido expulsado de Estados Unidos a principios de este mismo año.

El 20 de febrero de 2025, Estados Unidos designó al Cártel del Golfo como organización terrorista extranjera. Según el Departamento de Estado, este grupo criminal, con base en el noreste de México, se dedica al narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico de personas y otras actividades ilícitas, recurriendo a la violencia extrema para intimidar a la población y controlar territorio.

De ser declarado culpable, Flores-Flores enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de 250.000 dólares. La investigación fue realizada por la Patrulla Fronteriza y el FBI, mientras que los fiscales federales adjuntos Devin Walker y Avery Benitez están a cargo del caso.