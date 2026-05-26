Obegar invierte en tecnología de descarga

En el mercado actual de combustibles, la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la demostración de la legal procedencia del producto han dejado de ser un valor agregado y hoy es el punto de partida.

Para Importadora y Exportadora OBEGAR, cumplir con las disposiciones aplicables de autoridades como la SENER y la CNE es una obligación básica para cualquier empresa que pretenda operar seriamente en el sector.

Sin embargo, la compañía considera que el cumplimiento no termina en los documentos, permisos o controles de origen. De acuerdo con Benjamín Obeso, director general de OBEGAR, la verdadera confianza del cliente se confirma en el momento de la descarga, cuando recibe exactamente los litros que contrató.

Hoy el cliente necesita dos certezas: que el producto tiene una procedencia legal y verificable, y que los litros que recibe son los litros correctos. Para nosotros, ambas cosas son igual de importantes”, señaló Benjamín Obeso.

La empresa ha invertido en equipo especializado de descarga y medición con el objetivo de asegurar procesos más precisos, confiables y transparentes.

Según OBEGAR, estos equipos operan bajo esquemas de calibración y verificación que buscan estar por encima de los estándares mínimos exigidos, para que cada entrega se realice con mayor certeza técnica y con una experiencia de servicio más sólida para el cliente.

Este enfoque responde a una realidad del sector: los grandes consumidores de diésel y gasolina, como transportistas, industrias, flotillas y empresas con consumo intensivo de combustible, no solo necesitan suministro continuo. También requieren certeza documental, exactitud en la entrega y mecanismos claros para verificar que el volumen descargado corresponde al volumen contratado.

Un cliente no debe tener dudas cuando recibe una unidad. Debe saber de dónde viene el producto, que cumple con la regulación, que está documentado y que la descarga fue medida correctamente. El litro exacto también es parte del cumplimiento”, afirmó el director general de OBEGAR.

El contexto regulatorio ha elevado las exigencias para los participantes del mercado. La Ley de la Comisión Nacional de Energía establece atribuciones de regulación, vigilancia y supervisión sobre actividades energéticas, incluyendo facultades relacionadas con permisos de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de petrolíferos.

Además, la Ventanilla Energía mantiene avisos públicos vinculados con trámites, permisos y sistemas del sector, como el SIRACP y los permisos previos de importación y exportación de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos.

Para OBEGAR, ese entorno confirma que las empresas deben avanzar hacia una operación cada vez más técnica, auditada y verificable. Por ello, la compañía busca que sus procesos de descarga integren no solo medición volumétrica, sino también controles adicionales cuando la operación lo requiera, incluyendo verificaciones por peso y densidad para dar mayor certeza al cliente.

La idea, explicó Benjamín Obeso, es mantenerse en el tope de la tecnología disponible para descargas de unidades, reduciendo márgenes de error, fortaleciendo la confianza comercial y evitando controversias innecesarias con los clientes.

Queremos que nuestros clientes tengan tranquilidad. Que sepan que OBEGAR no solo cumple en lo legal, sino también en el servicio. La descarga es el momento más importante de la relación comercial porque ahí se materializa la promesa: producto legal, producto confiable y litros correctos”, agregó Benjamín Obeso.

La compañía OBEGAR considera que el futuro del sector no se medirá únicamente por precio, sino por la capacidad de los proveedores para ofrecer cumplimiento integral: legalidad del producto, trazabilidad documental, calidad operativa, exactitud en las descargas y atención profesional al cliente.

En esa línea, OBEGAR busca consolidarse como una empresa que invierte en tecnología, procesos y controles para elevar el estándar del mercado. Para la compañía, la combinación de cumplimiento regulatorio y precisión en el servicio será clave para ganar la confianza de clientes industriales, transportistas y consumidores de alto volumen.