Oaxaca se prepara ante depresión tropical Dos-E

Luego de confirmar la formación la depresión tropical Dos-E en el Oéano Pacífico, al sur del estado de Guerrero, que se intensificará a tormenta “Boris” en las próximas horas, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca advirtió que originará lluvias y tormentas fuertes a intensas que pueden dar origen a crecidas de ríos en el Istmo, Costa y Cuenca del Papaloapan.

Por el momento es de un peligro medio (alerta amarilla) con probabilidad de desarrollo ciclónico, con oleaje elevado a lo largo del litoral oaxaqueño, en especial desde Lagunas de Chacahua hasta Pinotepa Nacional”, detalló.

Asimismo, se prevén encharcamientos severos e inundaciones en las zonas urbanas y rurales bajas de la entidad.

Se exhorta a la población a tomar las precauciones necesarias, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse atenta a las indicaciones y recomendaciones oficiales emitidas por los cuerpos de Protección Civil.

De su lado, la Secretaría Armada de México activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en los estados de Colima, Guerrero y Oaxaca, para auxiliar a la población civil que pudiera verse afectada por los efectos de la depresión tropical Dos-E.

Subrayó que los mandos navales han realizado reuniones de coordinación con autoridades de Protección Civil, supervisión de refugios temporales, recorridos de vigilancia en zonas vulnerables, monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y difusión de recomendaciones preventivas a la población y a la comunidad marítima.

Dio a conocer que la Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz, y cuya jurisdicción comprende los puertos de Salina Cruz y Huatulco, Oaxaca, así como Puerto Chiapas, mantiene disponible un estado de fuerza de tres mil 241 elementos, una Brigada de Respuesta a Emergencias conformada por 186 elementos, así como personal y equipo especializado para efectuar labores de evacuación, apoyo humanitario y salvaguarda de la vida humana ante posibles afectaciones derivadas de este fenómeno.

Prevén que depresión tropical Dos-E evolucione a ciclón

Por Joseph Na’a

La temporada de ciclones tropicales comienza a mostrar su fuerza sobre el Pacífico mexicano. Guerrero enfrenta este domingo una situación de alto riesgo tras la formación de la Depresión Tropical Dos-E frente a sus costas, un sistema que, según los pronósticos oficiales, evolucionará en las próximas horas a la tormenta tropical Boris.

El fenómeno se localiza a unos 155 kilómetros al sur de Acapulco y avanza hacia el norte, en dirección a las costas guerrerenses, una región que todavía mantiene fresca la memoria de los devastadores efectos provocados por los huracanes Otis en 2023 y Erick en 2025.

La preocupación no radica únicamente en la evolución del sistema tropical, sino en la extraordinaria cantidad de lluvia que podría descargar sobre el estado durante los próximos dos días.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

Guerrero concentra el mayor nivel de alerta meteorológica en todo el país.

Los pronósticos indican acumulados de entre 150 y 250 milímetros, considerados dentro de la categoría de lluvias torrenciales.

Las regiones con mayor riesgo son:

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Sierra

Centro

La Montaña

Además, las bandas nubosas asociadas al sistema también provocarán lluvias intensas en zonas de Michoacán, Puebla, Oaxaca y Chiapas, mientras que otras entidades del centro y occidente del país registrarán precipitaciones de consideración durante las próximas horas.