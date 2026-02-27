Detienen a hombre en Oaxaca acusado de abusar de su hijastra durante 5 años

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como F.T.P., por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada en agravio de una adolescente, en hechos ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la causa penal, las agresiones habrían ocurrido de manera reiterada entre marzo de 2020 y enero de 2025 en un domicilio ubicado en el municipio de Santa María Petapa.

Las investigaciones ministeriales establecen que la víctima era agredida sexualmente cuando se encontraba sola, lo que generó afectaciones físicas y emocionales.

El 22 de febrero de 2025, tras una valoración médica, se confirmó que la adolescente cursaba un embarazo de cinco meses de gestación.

Diligencias y detención

La Fiscalía indicó que, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, se realizaron entrevistas ministeriales, inspección del lugar de los hechos, así como dictámenes médicos, psicológicos y periciales.

Con base en los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo el mandato judicial correspondiente por el delito de violación agravada.

Una vez ubicado, F.T.P., identificado como padrastro de la menor, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que se determine su situación jurídica.

Durante la audiencia inicial, un juez de control calificó como legal la detención y se formuló imputación. La resolución sobre su situación jurídica quedó pendiente.

Prioridad en delitos contra menores

La Fiscalía de Oaxaca señaló que mantiene como prioridad las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, con el objetivo de presentar ante la justicia a los responsables y garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

En la región del Istmo de Tehuantepec, autoridades estatales han reiterado la aplicación de protocolos especializados con enfoque en derechos de la infancia y perspectiva de género en este tipo de casos.

