Joven de 17 años desaparece tras encontrar trabajo por TikTok

Aún no se tienen avances en la localización de Eloy Edelmiro Rosales Jáquez, menor que permanece desaparecido desde el 4 de febrero tras presuntamente conseguir un trabajo a través de TikTok; así lo informó el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

Fue este sábado 28 de febrero cuando el funcionario señaló que hasta el momento no hay datos concluyentes sobre el paradero del joven de 17 años, quien fue reportado como desaparecido en la colonia Las Flores, en el municipio de Apodaca.

No tenemos noticias; lo investigamos y les daremos información en cuanto tengamos algo”, declaró el fiscal.

De acuerdo con su familia, el último dato que se conoce es que Eloy habría conseguido un trabajo a través de la red social TikTok.

La más reciente actualización del caso se dio el pasado 27 de febrero, cuando su hermana Karina Moreno publicó en Facebook un mensaje junto a la ficha de búsqueda:

O sea, sí entiendo que han desaparecido muchos menores, pero ¿por qué a ellos los ubicaron rápido? ¿Por qué a mi hermano aún no? Ya casi se cumple un mes y no sabemos nada. ¿Con quién tengo que hablar para que volteen a ver el caso de mi hermano? ¿Qué hago? Y qué bueno que ya saben dónde están los tres jóvenes que desaparecieron; ojalá pronto se reúnan con sus familiares. Nosotros te seguiremos buscando, hermano, con o sin ayuda.”

¿Cómo identificar a Eloy?

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda en donde se puede apreciar su fotografía y algunos datos personales.

En el reporte se lee que Eloy, de 17 años de edad, mide 1.70 metros de largo, es de complexión delgada, tez blanca y que su cabello es negro y lacio.

Se menciona que la última vez que fue visto llevaba puesto un pantalón de mezclilla celeste, una sudadera color negra y tenis.

En cuanto a señas particulares, indican que cuenta con tatuajes de un triángulo con un ojo y unas barajas en la mano derecha, así como del nombre “JR” en el brazo izquierdo. También se lee que Eloy Edelmiro tiene lunares debajo del labio.

Eloy Edelmiro Rosales Jáquez, joven de 17 años desaparecido en Nuevo León Foto: ABC Noticias

¿A dónde comunicarse ante cualquier información de Eloy?

De tener alguna información que ayude a localizar a Eloy Edelmiro Rosales Jáquez, es necesario comunicarse a las siguientes líneas telefónicas.

Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata: 81 20 20 44 11

Comisión Local de Búsqueda: 81 19 90 38 73.

Detiene a menor de edad por robo con violencia

El pasado 28 de febrero, elementos de la Policía de San Pedro Garza García detuvieron a un menor de edad por su presunta participación en un robo con violencia en perjuicio de un taxista, en el que se utilizó una pistola de fulminantes.

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Francisco Carvajal y Corregidora, en la colonia El Obispo, luego de que se recibiera el reporte del afectado a través de los canales de emergencia. De acuerdo con los primeros informes, el joven, de 16 años, habría solicitado el servicio de taxi y, durante el trayecto, presuntamente cometió el robo.

Según la versión de la víctima, tras descender del vehículo e intentar darse a la fuga, el menor fue localizado y asegurado por los oficiales municipales a unas cuadras del lugar, gracias a un operativo de búsqueda implementado de inmediato en la zona. Durante la revisión preventiva, los policías le habrían encontrado la pistola de fulminantes presuntamente utilizada en el asalto.

El detenido fue trasladado al CODE Alamey en Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, instancia que determinará su situación legal conforme a la normativa vigente.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García reiteró su compromiso de mantener una política de cero tolerancia ante cualquier hecho delictivo, así como de reforzar la vigilancia y los operativos preventivos, con el objetivo de preservar un municipio seguro y en paz para toda la ciudadanía.

