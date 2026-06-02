Nuevo León registra primer caso de gusano barrenador en humanos
Nuevo León contabilizó este martes el primer caso positivo de miasis por gusano barrenador en humanos
Nuevo León contabilizó este martes el primer caso positivo de miasis por gusano barrenador en humanos, informó la Secretaría de Salud Federal en su semana epidemiológica número 20.
Dicho registro muestra una tabla en la que divide los casos positivos, porcentaje y defunciones por contagio tanto de 2025 como de 2026 de cada estado de la República Mexicana.
La noticia causa cierta alarma para Nuevo León, ya que no se había registrado algo similar desde que la Federación elaboró este análisis referente a casos de miasis por Cochlimyia hominivorax en humano (gusano barrenador), de acuerdo a ABC Noticias.
Otras entidades como Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos y Tamaulipas también han registrado un positivo por miasis en lo que va del 2026; en cambio, estados como Veracruz (63 casos), Chiapas (44) y Guerrero (23) lideran la lista con mayor número de contagios en personas.
¿Cuántos casos positivos suma Nuevo León en su ganado?
Teniendo en cuenta los registros en ganado bovino, equino, ovino y otros, Nuevo León suma un total de 235 casos positivos por gusano barrenador.
El municipio de Aramberri ha sido el más afectado con 64 casos, le sigue Linares, con 54 y un poco más abajo Doctor Arroyo, con 22.