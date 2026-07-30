México cumplió para sanear río Tijuana; ahora corresponde a EU: Alicia Bárcena

El gobierno de México aseguró que ha cumplido con los compromisos asumidos para el saneamiento del río Tijuana y sostuvo que ahora corresponde a Estados Unidos concluir las obras e inversiones acordadas para resolver de manera definitiva el problema de las descargas de aguas residuales que afectan a ambos países.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, que en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que México ha avanzado en tiempo y forma con las acciones que le corresponden dentro del acuerdo binacional.

México ha cumplido con los compromisos que hizo para el saneamiento del río Tijuana; falta que Estados Unidos cumpla", señaló.

¿Qué acción ha realizado México?

Bárcena explicó que las acciones realizadas por México forman parte de una estrategia integral para disminuir la contaminación que llega al río Tijuana y, posteriormente, al océano Pacífico.

Entre las medidas implementadas destacan:

Obras de infraestructura hidráulica y sanitaria.

Obras de infraestructura hidráulica y sanitaria. Acciones para reducir descargas de aguas residuales.

Coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Seguimiento permanente al cumplimiento del memorando de entendimiento firmado entre México y Estados Unidos.

Aunado a lo anterior, la funcionaria enfatizó que el gobierno federal ha destinado recursos y acelerado los trabajos para atender una problemática ambiental que durante décadas ha generado impactos tanto en Baja California como en el sur de California.

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¿Qué tienes pendiente Estados Unidos por hacer?

La titular de la Semarnat explicó que, pese a los avances de México, la solución integral depende de que Estados Unidos concluya las obras de infraestructura comprometidas, particularmente las relacionadas con el tratamiento de aguas residuales y la modernización de instalaciones ubicadas en territorio estadounidense.

Estas obras son fundamentales para disminuir las descargas de aguas contaminadas que cruzan la frontera y afectan la calidad del agua, los ecosistemas costeros y la salud pública en ambos lados de la frontera.

¿Dónde se ubica el río y cuál es el impacto ambiental?

El río Tijuana nace en México, cruza hacia Estados Unidos y desemboca en el océano Pacífico. Desde hace varios años, organizaciones ambientales, autoridades locales y habitantes de ambos países han denunciado el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, lo que ha provocado contaminación en playas, malos olores, riesgos sanitarios y afectaciones económicas, especialmente para el turismo y la pesca.

La crisis ha derivado en múltiples reclamos por parte de autoridades de California, mientras que ambos gobiernos han reconocido que la solución requiere inversiones coordinadas y cooperación permanente.

Cabe mencionar que en julio de 2026, ambos gobiernos reforzaron su colaboración mediante un memorando de entendimiento para acelerar el saneamiento del río Tijuana, establecer mecanismos de seguimiento y garantizar que cada país ejecute las obras bajo su responsabilidad. El acuerdo contempla acciones de infraestructura, restauración ambiental y coordinación técnica entre las autoridades de ambos lados de la frontera.