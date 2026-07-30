Localizan presunta minirefinería clandestina de combustible robado en Coatepec

Fuerzas federales localizaron en Coatepec un presunto centro clandestino con infraestructura para refinar y comercializar combustible robado. El predio, ubicado a orilla de la carretera, fue intervenido por la Sedena, la Guardia Nacional y Pemex.

Una fuente consultada señaló que el lugar operaba como una planta ilegal de procesamiento de hidrocarburos. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había informado sobre aseguramientos ni detenciones.

La misma fuente señaló que el predio está asegurado y en espera de la llegada de la Fiscalía General de la República para iniciar una inspección, integrar una carpeta de investigación y verificar la procedencia del combustible hallado, así como realizar un análisis de la maquinaria para determinar si hubo refinación primaria o solo mezcla y acondicionamiento.

En este aseguramiento participan Pemex, la Guardia Nacional y la Sedena. Lo que mencionan es que se trata de un sitio con riesgo químico. Cabe resaltar que la relevancia del operativo radica en que Coatepec no es una zona habitual de huachicoleo industrial.

Cabe mencionar que el 18 de junio de 2025, la Fiscalía General de la República dio el primer golpe contra una “mini refinería”, en el municipio de Coatzacoalcos, donde aseguró más de 500 mil litros de crudo. La planta producía diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo tratado, utilizando infraestructura industrial adaptada para el mercado ilícito de hidrocarburos.

Posteriormente hubo operativos en los municipios de Las Vigas, el 8 de julio de 2025, y meses después en Perote, donde también desmantelaron plantas similares, además de asegurar combustible, vehículos, pipas y contenedores.