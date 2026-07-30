Jubilados del IMSS anuncian plantón afuera de la SCJN

Integrantes de la organización Jubilados Pie de Lucha del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una movilización nacional para el próximo lunes 5 de agosto a las 7:30 de la mañana, frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo principal de la protesta es exigir que el Máximo Tribunal retome la discusión de la jurisprudencia 2a./J 185/2008 y resuelva a favor de la devolución íntegra de los recursos ahorrados por los trabajadores durante su vida laboral.

¿Qué exigen los jubilados del IMSS a la Suprema Corte?

Los manifestantes reclaman la entrega de los montos correspondientes a diversas subcuentas que fueron descontadas quincenalmente de sus salarios y que, denuncian, no les han sido entregadas desde 2015:

Retiro

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Cuota Social

"No pedimos una doble pensión ni un privilegio. Pedimos que se nos devuelva lo que es nuestro, ahorrado con el esfuerzo de toda una vida de trabajo, y pedimos claridad sobre cómo se ha administrado y el destino de ese dinero", señalaron los representantes en conferencia de prensa.

Integrantes del movimiento Jubilados Pie de Lucha del IMSS en el Estado de Veracruz anunciaron una movilización nacional en la SCJN para el próximo 5 de agosto. Lourdes López

Montos retenidos superan el millón de pesos por trabajador

De acuerdo con la organización, la retención de estos fondos afecta el patrimonio de millas de adultos mayores. Los montos adeudados varían según la categoría laboral y el salario de cada extrabajador:

Monto mínimo estimado: 200 mil pesos.

200 mil pesos. Monto máximo estimado: Más de un millón de pesos.

Los jubilados lamentaron que muchos de sus compañeros ya han fallecido sin haber podido recibir los recursos que les correspondían por derecho.

Una lucha estancada en la SCJN

A pesar de que existía el compromiso de atraer y resolver los amparos 60/2025 al 67/2025 para fijar un criterio único, el proyecto de resolución ha sido retirado o pospuesto de las listas de discusión en cuatro ocasiones recientes:

19 de junio de 2026 25 de junio de 2026 29 de junio de 2026 1 de julio de 2026

Los integrantes de Jubilados Pie de Lucha explicaron que el documento presentado originalmente por el ministro Aguilar no cumplió con un estudio de fondo. Por esta razón, los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García solicitaron su retiro para realizar un nuevo análisis antes de someterlo a discusión y votación definitiva en el Pleno.

Ante la falta de claridad y los constantes retrasos, los extrabajadores del IMSS reiteraron su llamado a concentración masivamente en la Ciudad de México para exigir justicia y el respeto a sus derechos laborales.