Fundación Robert Bosch México invierte en el talento mexicano con becas MexCellence 2026

La Fundación Robert Bosch México A.C. anuncia la convocatoria MexCellence 2026, programa de becas de apoyo a estudiantes de ingeniería con excelencia académica y necesidades económicas. Con 300 becas otorgadas a lo largo de 12 años de trayectoria, MexCellence se ha consolidado como uno de los programas insignia de Responsabilidad Social Corporativa de Bosch en México, brindando apoyos económicos mensuales de $8,000 pesos para que jóvenes talentosos puedan dedicarse de tiempo completo a sus estudios.

La convocatoria MexCellence 2026 abrirá su registro del 27 de julio al 31 de agosto. Está dirigida a estudiantes de licenciatura de carreras de ingeniería afines a la movilidad y la tecnología, inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdG) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los interesados pueden aplicar desde el segundo semestre de su formación y mantener la beca hasta finalizar sus estudios, siempre que conserven un promedio mínimo de 8.5 y acrediten el idioma inglés en nivel B2, entre otros requisitos. Pueden consultar las bases y requisitos en Convocatoria MexCellence 2026 .

Acerca de Bosch México

Bosch inició operaciones en México en 1955 y a lo largo de siete décadas ha logrado expandir su presencia hasta llegar a 16 ubicaciones en todo el país, donde laboran alrededor de 18 mil personas. Bosch México alcanzó un volumen de ventas de 84,500 millones de pesos (4,400 millones de dólares) durante el año 2025. Los cuatro sectores de negocio –—Movilidad, Tecnología industrial, Bienes de consumo y Energía y Tecnología para las Edificaciones–— tienen operaciones en el país con la consigna de proveer productos y servicios innovadores en beneficio de la sociedad. El 2026 representa un año de hitos históricos que celebran la evolución de la manufactura y el talento en el país: los 60 años de la planta Toluca, pionera automotriz y referente en formación técnica dual; los 40 años de la planta Mexicali en la fabricación de herramientas eléctricas; y los 30 años de la planta San Luis Potosí, destacada en soluciones de tren motriz. Este legado de innovación se complementa con el décimo aniversario de la Fundación Robert Bosch México, la cual impulsa la educación a través de sus cinco ejes de acción: infraestructura, equipamiento, desarrollo de capacidades, becas y voluntariado.

Acerca de Bosch

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 413,000 colaboradores en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2025). La compañía generó ventas por 91,000 millones de euros en 2025.