Economía de México repunta en segundo trimestre por ‘efecto del Mundial’

La economía de México mostró una recuperación durante el segundo trimestre de 2026 al registrar un crecimiento anual de 2.1%, impulsada por el dinamismo generado por el Mundial 2026 y el sólido desempeño del sector agropecuario, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En comparación con el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 1.5%, una mejora significativa frente al crecimiento anual de apenas 0.2% observado entre enero y marzo.

Especialistas atribuyen gran parte de este resultado a la actividad económica generada por el Mundial de fútbol, organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá durante junio.

El aumento en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros impulsó el comercio, los servicios y diversos proyectos de infraestructura vinculados con el torneo.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el resultado como una señal positiva para el país.

Hubo muchos más turistas. Fue una muy buena noticia el PIB. Fue un éxito el Mundial, en las tres ciudades y en otros lugares del país", afirmó.

Efecto Mundial en dos terceras partes del crecimiento

La directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller, señaló que aproximadamente dos terceras partes del crecimiento trimestral estuvieron relacionadas con el efecto económico del Mundial.

En su reporte explicó que el impacto neto del torneo sobre la economía mexicana durante 2026 se estima en 0.17 puntos porcentuales, mientras que el resto del crecimiento corresponde a un efecto de recuperación tras el bajo desempeño registrado en los primeros meses del año.

Por actividad económica, el mayor crecimiento correspondió a las actividades primarias, donde se ubican la agricultura, la ganadería y la pesca. Cuartoscuro/Juan Pablo Zamora Pérez

Por actividad económica, el mayor crecimiento correspondió a las actividades primarias, donde se ubican la agricultura, la ganadería y la pesca, con un incremento anual de 7.3%.

Las actividades terciarias, que incluyen comercio, transporte, turismo y otros servicios, aumentaron 2.5%, favorecidas por la mayor movilidad y el consumo durante el Mundial.

En tanto, las actividades secundarias, integradas por la industria, la manufactura y la construcción, registraron un crecimiento de 0.8%, apoyadas por las obras y la actividad económica asociada al evento deportivo.

El repunte del segundo trimestre representa una mejora frente al comportamiento observado en 2025, cuando la economía mexicana creció apenas 0.8%, su menor expansión desde la contracción de 8.5% registrada en 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Aunque los efectos extraordinarios derivados del Mundial difícilmente se repetirán durante el resto del año, los datos del INEGI muestran que el turismo, el comercio, la construcción y el sector agropecuario contribuyeron a fortalecer la actividad económica, permitiendo que México retomara una trayectoria de crecimiento más sólida durante la primera mitad de 2026.