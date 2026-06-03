Nuevo León registra 433 desapariciones en los primeros cinco meses de 2026

Al corte de los primeros cinco meses de 2026, en Nuevo León han desaparecido 433 personas, lo que representa un promedio de casi tres casos diarios, denunció Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).

El colectivo destacó que la entidad suma 7 mil 485 personas desaparecidas, lo que la coloca como el quinto estado con más víctimas de desaparición en el país.

“Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 se registraron 433 personas desaparecidas, de las cuales 296 continúan sin ser localizadas. Es decir, 68.36 por ciento continúan desaparecidas”, indicó.

Alertó que la cifra de desapariciones revela que el promedio de víctimas diarias en la entidad es cercano a tres.