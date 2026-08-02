Iglesia pide proteger libertad de expresión sin permitir manipulación de audiencias

La iglesia católica reaccionó este domingo a los lineamientos generales para la protección de las audiencias dados a conocer en días pasados por el gobierno federal con el propósito de regular a los concesionarios de radio y televisión.

Sin dejar de lado que en la época actual prevalece el riesgo de enunciar los derechos solo de manera formal "mientras avanzan, de manera disimulada, otras violaciones a la dignidad humana", la postura católica sostuvo que así como ninguna autoridad administrativa puede impedir de manera "anticipada" que una persona emita opiniones o difunda información, tampoco puede permitirse que desde la acción de comunicar se degrade, manipule o instrumentalice a las personas.

Ambas conductas, precisó el análisis religioso difundido en el editorial del semanario Desde la Fe, son "incompatibles" con el derecho constitucional y humano de la libertad de expresión.

Del mismo modo, se previno de reducir a las audiencias a "un simple perfil de consumo", capturar su atención a través de contenidos polarizantes o vía "las nuevas formas de dependencias del entorno digital".

Así pues, la libertad de expresión no sólo exige impedir la censura; exige también proteger la capacidad de cada persona para buscar la verdad y formar un juicio libre, sin convertirse en objeto de manipulación o de intereses económicos, ideológicos o tecnológicos. El debate no consiste únicamente en definir hasta dónde puede llegar la regulación del Estado, sino en asumir la responsabilidad ética que acompaña toda tarea de comunicar".

En medio de las voces que alertan excesos en los lineamientos propuestos, la iglesia dio a conocer una lista de nueve consideraciones que podrían ayudar a fortalecer la libertad de expresión así como "una comunicación verdaderamente humana" en México.

Los nueve puntos puestos sobre la mesa desde la reflexión católica para defender la libertad de expresión y el derecho de las audiencias consisten en reconocer que: