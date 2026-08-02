Activan ficha de búsqueda para localizar a Ricardo Cabezas Talavera, desaparecido en Zapopan

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco emitió una ficha de búsqueda para localizar a Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años de edad, quien desapareció el 31 de julio de 2026 en la colonia El Batán, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con la información oficial, al momento de su desaparición Ricardo vestía playera color azul cielo, pantalón de mezclilla, tenis y un Apple Watch color azul.

Como señas particulares, tiene una cicatriz queloide en la parte baja de la espalda, barba abundante, calvicie total, tez morena, complexión delgada y una estatura aproximada de 1.70 metros.

Las autoridades exhortaron a la población a proporcionar cualquier información que pueda contribuir a su localización. Los reportes pueden realizarse al teléfono 33 3145 6314 o al correo electrónico comisióndebúsqueda@jalisco.gob.mx

La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco recordó que toda información recibida será tratada de manera confidencial y puede ser determinante para dar con el paradero de Ricardo Cabezas Talavera.

Datos de la persona desaparecida: