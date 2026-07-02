Nuevo León habilitará nuevos espacios para ver el partido México-Inglaterra

Para evitar aglomeraciones en el Fan Fest Monterrey e incidentes como personas gaseadas y que derribaron los portones de entrada del Parque Fundidora, Nuevo León habilitará nuevos espacios para seguir la trasmisión del encuentro México-Inglaterra el próximo domingo.

A través de un video, el gobernador del estado, Samuel García, informó que se instalarán pantallas en otros lugares.

“Antes del futbol está el tema de la seguridad…Estamos preparándonos para el juego del domingo”, señaló el jefe del ejecutivo estatal.

Detalló que las nuevas medidas son para cuidar a la gente y tener más espacios para quienes decir acudir a las transmisiones masivas.

“Lo primero: Fundidora ya el cupo es limitado, les pedimos que exploren otras sedes”, dijo.

Como opción presentó la Macroplaza que le caben en la Explanada 50 mil personas, pero ahora se habilitarán espacios aledaños como la Explanada del Museo de Historia, las inmediaciones del LAB Nuevo León y la Plaza Gastronómica, así como del Teatro de la Ciudad.

“Eso da el doble de capacidad. Vamos a pasar de 50 a 100 mil la capacidad segura”, sostuvo.

Advirtió que la entrada al Fan Fest estará limitada hasta las 15:30 horas y se establecerá un perímetro de seguridad que ya no permitirá el acceso a Fundidora.

Planteó que otras opciones que se explorarán será la instalación de pantallas en el estadio de béisbol, así como el Monterrey y Universitario.

“Ahorita estamos hablando con los equipos deportivos profesionales: Tigres, Rayados y Sultanes para ver si hay manera de habilitar estadios.”, expuso.

En el caso de los ayuntamientos se verá la posibilidad de instalar por lo menos una pantalla en un parque o plaza municipal.