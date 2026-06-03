Nuevo grupo de 90 elementos de Fuerzas Especiales de la Defensa reforzarán despliegue en Sinaloa

Un nuevo grupo de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano despegó, la tarde de este miércoles, en un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Base Aérea Militar número 1, en Santa Lucía, Estado de México, a la Base Aérea Militar en Culiacán, Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la aeronave despegó a las 15:20 horas, con el contingente que tiene la misión de reforzar el despliegue operativo que mantiene la Novena Zona Militar en esa entidad, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Los 90 integrantes de las Fuerzas Especiales, se indicó, contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país.

La Defensa destacó que las Fuerzas Especiales tienen la misión de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en Sinaloa.

Entre otras tareas, realizarán tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos, en beneficio de la población sinaloense.

Desde el 25 de julio de 2024, cuando inició una pugna al interior del Cartel de Sinaloa, por el secuestro de su líder Ismael “El Mayo” Zambada y su entrega en Estados Unidos, la Defensa ha enviado aproximadamente a 12 mil elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional al estado de Sinaloa, entre ellos de las Fuerzas Especiales.

Luego del 9 de septiembre de ese año, cuando escaló la violencia entre los grupos de Los Chapitos y Los Mayitos, integrados por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, el envío de tropas se incrementó.