Abre espacio Luisa María Alcalde para abordar derecho de réplica 

La Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, inició este miércoles con una rueda de prensa semanal para exponer los temas que el gobierno federal considera que se manejó información falsa en los medios de comunicación y donde no se respetó el derecho de réplica.

Alcalde señaló que el recuento incluirá tanto la información difundida en medios de comunicación como en redes sociales, y contrastarla con datos oficiales.

“En 2019, la corte reconoce que no solo las personas tienen derecho de réplica, que también las instituciones tienen derecho de réplica. Tienen el derecho a que se aclaren las noticias falsas, la difamación sobre eventos que suceden. El Estado garantiza el derecho de la sociedad a tener información aclaratoria sobre asuntos de interés público.

“Esto es lo que nos trae hoy aquí. El derecho que tiene el gobierno de México de contar con un espacio para difundir y contrastar las noticias falsas que se presentan por los medios”, puntualizó Alcalde.

La ex secretaria de Estado, insistió en que también se presentará cómo en redes sociales se difundieron los temas que el gobierno federal considere que contienen información falsa, los dueños de las cuentas y el impacto que se tuvieron en su tránsito en redes.

Pese a ello, dijo, Alcalde, no se busca atacar a persona so medios de comunicación.

“Fue instruido por la presidenta, no para atacar a un periodista, no para atacar a un medio de comunicación, no decir lo que opinamos de un reportero o cualquier persona que escriba, editoriales, sino contratar dichos falsos con datos oficiales”, aclaró.

Esta rueda de prensa de la consejera jurídica, se suma a la sección semanal Detector de Mentiras, que suele presentarse en la rueda de prensa matutina que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.